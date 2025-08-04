04 августа 2025

Полиция нашла дебошира, который приставал к семейной паре в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция нашла дебошира из Сургута, устроившего драку во дворе
Полиция нашла дебошира из Сургута, устроившего драку во дворе Фото:

В Сургуте (ХМАО) полиция установила личность мужчины, который приставал к семейной паре во дворе дома на улице Каролинского. Зачинщиком оказался 27-летний житель Югры. В инциденте также участвовал его знакомый, который вышел поддержать друга.

«В сети Интернет появилась видеозапись, на которой двое неизвестных во дворе дома по улице Каролинского конфликтовали с семейной парой. Сотрудниками полиции по данному факту была проведена проверка, в ходе которой установлено двое граждан Российской Федерации 27 и 34 лет, причастных к конфликту», — уточнила окружная полиция на официальном сайте.

На дебошира завели административное дело за мелкое хулиганство и появление пьяным в общественном месте. Второй участник конфликта привлечен к ответственности за нахождение во дворе в состоянии алкогольного опьянения.

По свидетельству очевидцев, мужчина был неадекватном состоянии. Он агрессивно вел себя по отношению к семейной паре, а затем напал на мужчину. Видео с места событий было опубликовано в соцсетях.

Ранее URA.RU писало, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и дать правовую оценку действиям дебошира. Материалы направлены в центральный аппарат, следователи ХМАО изучают обстоятельства инцидента.

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В Сургуте (ХМАО) полиция установила личность мужчины, который приставал к семейной паре во дворе дома на улице Каролинского. Зачинщиком оказался 27-летний житель Югры. В инциденте также участвовал его знакомый, который вышел поддержать друга. «В сети Интернет появилась видеозапись, на которой двое неизвестных во дворе дома по улице Каролинского конфликтовали с семейной парой. Сотрудниками полиции по данному факту была проведена проверка, в ходе которой установлено двое граждан Российской Федерации 27 и 34 лет, причастных к конфликту», — уточнила окружная полиция на официальном сайте. На дебошира завели административное дело за мелкое хулиганство и появление пьяным в общественном месте. Второй участник конфликта привлечен к ответственности за нахождение во дворе в состоянии алкогольного опьянения. По свидетельству очевидцев, мужчина был неадекватном состоянии. Он агрессивно вел себя по отношению к семейной паре, а затем напал на мужчину. Видео с места событий было опубликовано в соцсетях. Ранее URA.RU писало, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и дать правовую оценку действиям дебошира. Материалы направлены в центральный аппарат, следователи ХМАО изучают обстоятельства инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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