Полиция нашла дебошира, который приставал к семейной паре в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) полиция установила личность мужчины, который приставал к семейной паре во дворе дома на улице Каролинского. Зачинщиком оказался 27-летний житель Югры. В инциденте также участвовал его знакомый, который вышел поддержать друга.
«В сети Интернет появилась видеозапись, на которой двое неизвестных во дворе дома по улице Каролинского конфликтовали с семейной парой. Сотрудниками полиции по данному факту была проведена проверка, в ходе которой установлено двое граждан Российской Федерации 27 и 34 лет, причастных к конфликту», — уточнила окружная полиция на официальном сайте.
На дебошира завели административное дело за мелкое хулиганство и появление пьяным в общественном месте. Второй участник конфликта привлечен к ответственности за нахождение во дворе в состоянии алкогольного опьянения.
По свидетельству очевидцев, мужчина был неадекватном состоянии. Он агрессивно вел себя по отношению к семейной паре, а затем напал на мужчину. Видео с места событий было опубликовано в соцсетях.
Ранее URA.RU писало, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и дать правовую оценку действиям дебошира. Материалы направлены в центральный аппарат, следователи ХМАО изучают обстоятельства инцидента.
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