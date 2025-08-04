04 августа 2025

Власти ХМАО раскрыли, когда на улицах городов появятся светофоры с искусственным интеллектом

В ХМАО светофоры с искусственным интеллектом появятся в 2027 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры в ХМАО наделят искусственным интеллектом
Светофоры в ХМАО наделят искусственным интеллектом Фото:

Власти ХМАО планируют внедрить интеллектуальные транспортные системы нового уровня — светофоры с искусственным интеллектом. Они будут заранее предугадывать пробки, автоматически перестраивать режим работы из-за аварий или во время массовых мероприятий. К 2027 году в регионе собираются синхронизировать работу светофоров с навигаторами, сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«В перспективе умные светофоры в регионе планируют синхронизировать с навигаторами. В Москве тестируют систему, показывающую водителям остаток времени до смены сигнала онлайн. В Югру такие решения могут прийти к 2027 году. Важное направление развития ИТС — ИИ-предсказания: анализ больших данных позволит светофорам заранее реагировать на пробки из-за аварий или, к примеру, массовых мероприятий», — говорится в публикации.

Умные светофоры, которые анализируют поток машин и пешеходов, уже работают в Ханты-Мансийске и Сургуте. Они стоят на центральных перекрестках и выездах с ключевых улиц. 

В Сургуте таких устройств уже более 60, а к концу этого года их станет 74. Новые светофоры помогли автомобилистам сократить время в пути до 35% утром, уменьшить вечерние пробки на 22%, а в выходные — на 45%. За пять лет уровень загруженности дорог в городе снизился примерно на 13%, несмотря на рост автопарка.

В Ханты-Мансийске умные светофоры на Объездной улице позволили сократить время в пути до 45%. Новые системы начали применять и на трассах — на Нефтеюганском шоссе, на повороте к Белому Яру.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) движение на главных перекрестках будет регулировать система «Умный перекресток». Она позволит сократить время ожидание транспорта и усовершенствовать в целом систему пассажирских перевозок.

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Власти ХМАО планируют внедрить интеллектуальные транспортные системы нового уровня — светофоры с искусственным интеллектом. Они будут заранее предугадывать пробки, автоматически перестраивать режим работы из-за аварий или во время массовых мероприятий. К 2027 году в регионе собираются синхронизировать работу светофоров с навигаторами, сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «В перспективе умные светофоры в регионе планируют синхронизировать с навигаторами. В Москве тестируют систему, показывающую водителям остаток времени до смены сигнала онлайн. В Югру такие решения могут прийти к 2027 году. Важное направление развития ИТС — ИИ-предсказания: анализ больших данных позволит светофорам заранее реагировать на пробки из-за аварий или, к примеру, массовых мероприятий», — говорится в публикации. Умные светофоры, которые анализируют поток машин и пешеходов, уже работают в Ханты-Мансийске и Сургуте. Они стоят на центральных перекрестках и выездах с ключевых улиц.  В Сургуте таких устройств уже более 60, а к концу этого года их станет 74. Новые светофоры помогли автомобилистам сократить время в пути до 35% утром, уменьшить вечерние пробки на 22%, а в выходные — на 45%. За пять лет уровень загруженности дорог в городе снизился примерно на 13%, несмотря на рост автопарка. В Ханты-Мансийске умные светофоры на Объездной улице позволили сократить время в пути до 45%. Новые системы начали применять и на трассах — на Нефтеюганском шоссе, на повороте к Белому Яру. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) движение на главных перекрестках будет регулировать система «Умный перекресток». Она позволит сократить время ожидание транспорта и усовершенствовать в целом систему пассажирских перевозок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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