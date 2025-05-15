15 мая 2025

Владелец ночного клуба из ХМАО оправдался за стрельбу в посетителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец клуба в Урае, который выстрелил в посетителя, рассказал о произошедшем
Владелец клуба в Урае, который выстрелил в посетителя, рассказал о произошедшем Фото:

Владелец ночного клуба «Андеграунд» в Урае Матвей Кориков заявил, что стрелял, что бы защититься от толпы пьяных посетителей и действовал в рамках самообороны. Об этом URA.RU рассказал сам Кориков.

«Все произошло на улице, после того, как их вывели. На меня напала группа лиц. Один из них схватил металлическую трубу и пошел на меня. Я был абсолютно трезв, предупредил их о наличии оружия, но они продолжили агрессию. Пришлось защищаться», — пояснил Кориков. Он подчеркнул, что стрельба из травматического пистолета произошла после того, как пьяную компанию вывели из заведения за нарушения.

По словам бизнесмена, инцидент начался с конфликта внутри клуба: один из гостей, находясь в состоянии опьянения, приставал к посетителям и вытащил нож. После попыток утихомирить его, мужчину вывели на улицу. «Я вышел поговорить и успокоить, но стал объектом нападения. Это была самооборона, а не нападение», — настаивает Кориков. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что проводится проверка

Ранее URA.RU сообщало, что Кориков также является членом общественного совета при мэрии Урая. Конфликт произошел между ним и предпринимателем из Екатеринбурга.

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Владелец ночного клуба «Андеграунд» в Урае Матвей Кориков заявил, что стрелял, что бы защититься от толпы пьяных посетителей и действовал в рамках самообороны. Об этом URA.RU рассказал сам Кориков. «Все произошло на улице, после того, как их вывели. На меня напала группа лиц. Один из них схватил металлическую трубу и пошел на меня. Я был абсолютно трезв, предупредил их о наличии оружия, но они продолжили агрессию. Пришлось защищаться», — пояснил Кориков. Он подчеркнул, что стрельба из травматического пистолета произошла после того, как пьяную компанию вывели из заведения за нарушения. По словам бизнесмена, инцидент начался с конфликта внутри клуба: один из гостей, находясь в состоянии опьянения, приставал к посетителям и вытащил нож. После попыток утихомирить его, мужчину вывели на улицу. «Я вышел поговорить и успокоить, но стал объектом нападения. Это была самооборона, а не нападение», — настаивает Кориков. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что проводится проверка Ранее URA.RU сообщало, что Кориков также является членом общественного совета при мэрии Урая. Конфликт произошел между ним и предпринимателем из Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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