Владелец ночного клуба из ХМАО оправдался за стрельбу в посетителя

Владелец ночного клуба «Андеграунд» в Урае Матвей Кориков заявил, что стрелял, что бы защититься от толпы пьяных посетителей и действовал в рамках самообороны. Об этом URA.RU рассказал сам Кориков.
«Все произошло на улице, после того, как их вывели. На меня напала группа лиц. Один из них схватил металлическую трубу и пошел на меня. Я был абсолютно трезв, предупредил их о наличии оружия, но они продолжили агрессию. Пришлось защищаться», — пояснил Кориков. Он подчеркнул, что стрельба из травматического пистолета произошла после того, как пьяную компанию вывели из заведения за нарушения.
По словам бизнесмена, инцидент начался с конфликта внутри клуба: один из гостей, находясь в состоянии опьянения, приставал к посетителям и вытащил нож. После попыток утихомирить его, мужчину вывели на улицу. «Я вышел поговорить и успокоить, но стал объектом нападения. Это была самооборона, а не нападение», — настаивает Кориков. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что проводится проверка
Ранее URA.RU сообщало, что Кориков также является членом общественного совета при мэрии Урая. Конфликт произошел между ним и предпринимателем из Екатеринбурга.
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