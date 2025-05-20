20 мая 2025

Житель Нижнего Тагила заживо сгорел из-за пожара в гараже. Фото

Свердловчанин заживо сгорел из-за пожара в гараже
© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности
Возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 33-летний местный житель заживо сгорел при пожаре в гаражном кооперативе «Котельщик» на улице Тельмана, 1а. О трагедии сообщили родственники погибшего в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

«Он сломя голову выбежал из гаражного бокса, объятого пламенем, и бросился бежать от места ЧП, как говорится, куда ноги понесли. Пытался сбросить с себя вещи, но безуспешно, все расплавилось, прикипело к телу, коже. Очевидцы позвонили в скорую, пожарную. В это время мимо проезжала скорая помощь, увидев, что бежит горящий человек, они пришли ему на помощь. Пострадавший в пожаре 33-летний Дмитрий поступил в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, медики, несмотря на все предпринятые ими попытки помочь пострадавшему, не смогли», — поделились близкие мужчины с редакцией сообщества. В реанимацию Дмитрий поступил с 90% ожогов тела. 

Пожар произошел утром 18 мая — в 08:56 в МЧС поступило сообщение о возгорании в одном из гаражных боксов. Пострадавший скончался на следующее утро. По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ — в момент возгорания внутри гаража находился автомобиль ВАЗ-2114, который полностью сгорел. 

Ранее в Екатеринбурге два человека погибли при пожаре в частном доме — их тела нашли при тушении. Прокуратура взяла дело на контроль. 

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 33-летний местный житель заживо сгорел при пожаре в гаражном кооперативе «Котельщик» на улице Тельмана, 1а. О трагедии сообщили родственники погибшего в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». «Он сломя голову выбежал из гаражного бокса, объятого пламенем, и бросился бежать от места ЧП, как говорится, куда ноги понесли. Пытался сбросить с себя вещи, но безуспешно, все расплавилось, прикипело к телу, коже. Очевидцы позвонили в скорую, пожарную. В это время мимо проезжала скорая помощь, увидев, что бежит горящий человек, они пришли ему на помощь. Пострадавший в пожаре 33-летний Дмитрий поступил в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, медики, несмотря на все предпринятые ими попытки помочь пострадавшему, не смогли», — поделились близкие мужчины с редакцией сообщества. В реанимацию Дмитрий поступил с 90% ожогов тела.  Пожар произошел утром 18 мая — в 08:56 в МЧС поступило сообщение о возгорании в одном из гаражных боксов. Пострадавший скончался на следующее утро. По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ — в момент возгорания внутри гаража находился автомобиль ВАЗ-2114, который полностью сгорел.  Ранее в Екатеринбурге два человека погибли при пожаре в частном доме — их тела нашли при тушении. Прокуратура взяла дело на контроль. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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