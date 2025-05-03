03 мая 2025

В Свердловской области два человека сгорели в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгорел деревянный частный дом
Сгорел деревянный частный дом Фото:

В Ревде (Свердловская область) во время пожара в частном доме погибло двое людей. Их обнаружили при тушении дома, прокуратура города взяла на контроль ход доследственной проверки, сообщили в ведомстве.

«При тушении огня в жилом доме сотрудниками МЧС обнаружены тела двух человек — мужчины, 1965 года рождения, и женщины, личность которой на данный момент не установлена. <...> Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки», — рассказало ведомство в своем telegram-канале. 

Пожар произошел улице Трактовая в городе Дегтярске. Точная причина возгорания будет известна после проведения пожарно-технической экспертизы.

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В Ревде (Свердловская область) во время пожара в частном доме погибло двое людей. Их обнаружили при тушении дома, прокуратура города взяла на контроль ход доследственной проверки, сообщили в ведомстве. «При тушении огня в жилом доме сотрудниками МЧС обнаружены тела двух человек — мужчины, 1965 года рождения, и женщины, личность которой на данный момент не установлена. <...> Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки», — рассказало ведомство в своем telegram-канале.  Пожар произошел улице Трактовая в городе Дегтярске. Точная причина возгорания будет известна после проведения пожарно-технической экспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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