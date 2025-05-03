В Свердловской области два человека сгорели в частном доме

В Ревде (Свердловская область) во время пожара в частном доме погибло двое людей. Их обнаружили при тушении дома, прокуратура города взяла на контроль ход доследственной проверки, сообщили в ведомстве.
«При тушении огня в жилом доме сотрудниками МЧС обнаружены тела двух человек — мужчины, 1965 года рождения, и женщины, личность которой на данный момент не установлена. <...> Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки», — рассказало ведомство в своем telegram-канале.
Пожар произошел улице Трактовая в городе Дегтярске. Точная причина возгорания будет известна после проведения пожарно-технической экспертизы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!