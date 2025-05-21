Что ждать семьям свердловских бойцов от масштабного обмена с Украиной: ответ омбудсмена

Попавших в украинский плен свердловчан включат в списки на обмен «1000 на 1000»
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Пленных уральцев вернут домой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловские военнослужащие, оказавшиеся в плену ВСУ, будут включены в списки на масштабный обмен пленными между Россией и Украиной по схеме «1000 на 1000». Об этом журналисту URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее словам, на данный момент идет сверка данных, чтобы определить точное количество пленных бойцов.

«Сейчас неизвестно, сколько военных из Свердловской области попало в плен. Данные еще уточняются. После этого составим список и передадим его в Министерство обороны России. Все усилия сейчас направлены на то, чтобы вернуть домой всех уральцев, которые находятся на территории Украины», — отметила Мерзлякова.

По словам омбудсмена, стороны ведут переговоры и формируют окончательные списки для предстоящей процедуры. «Ожидается, что сам обмен состоится в ближайшем будущем, однако конкретные сроки пока не объявляются. Семьи военнослужащих, а также правозащитники внимательно следят за развитием ситуации и выражают надежду на скорое возвращение наших ребят домой», — подчеркнула она.

В ходе переговоров между Россией и Украиной, которые состоялись 16 мая в Стамбуле, стороны достигли соглашения об обмене военнопленными по схеме «1000 на 1000». Российская сторона уже начала составление списка военнослужащих, подлежащих обмену. Предыдущий обмен между двумя странами имел место 6 мая, когда каждая из сторон передала другой по 205 человек. Еще одна масштабная операция по обмену состоялась 19 апреля при содействии ОАЭ и прошла по формуле «246 на 246». Вся актуальная информация о ходе спецоперации — в сюжете URA.RU.

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Свердловские военнослужащие, оказавшиеся в плену ВСУ, будут включены в списки на масштабный обмен пленными между Россией и Украиной по схеме «1000 на 1000». Об этом журналисту URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее словам, на данный момент идет сверка данных, чтобы определить точное количество пленных бойцов. «Сейчас неизвестно, сколько военных из Свердловской области попало в плен. Данные еще уточняются. После этого составим список и передадим его в Министерство обороны России. Все усилия сейчас направлены на то, чтобы вернуть домой всех уральцев, которые находятся на территории Украины», — отметила Мерзлякова. По словам омбудсмена, стороны ведут переговоры и формируют окончательные списки для предстоящей процедуры. «Ожидается, что сам обмен состоится в ближайшем будущем, однако конкретные сроки пока не объявляются. Семьи военнослужащих, а также правозащитники внимательно следят за развитием ситуации и выражают надежду на скорое возвращение наших ребят домой», — подчеркнула она. В ходе переговоров между Россией и Украиной, которые состоялись 16 мая в Стамбуле, стороны достигли соглашения об обмене военнопленными по схеме «1000 на 1000». Российская сторона уже начала составление списка военнослужащих, подлежащих обмену. Предыдущий обмен между двумя странами имел место 6 мая, когда каждая из сторон передала другой по 205 человек. Еще одна масштабная операция по обмену состоялась 19 апреля при содействии ОАЭ и прошла по формуле «246 на 246». Вся актуальная информация о ходе спецоперации — в сюжете URA.RU.
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