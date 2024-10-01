Признана банкротом фирма, фигурант уголовных дел челябинского минстроя

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом фирму «Строительное транспортное предприятие Союз», которая которая фигурировала в уголовных делах регионального минстроя. Как заявили в пресс-службе суда, открыто конкурсное производство.
«ООО „Стройтранссоюз“ признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — отметили в суде.
Обязанности конкурсного управляющего возложены на Ирину Чикишеву. Инициировать процедуру банкротства «Стройтранссоюз» пытался весной 2023 года. При подаче заявления юристы указали на то, что имеются активы на сумму 690 тысяч рублей и дебиторскую задолженность в 3,6 млн рублей. В июне было начато наблюдение. В том же самом процессе кредиторами выступили 10 компаний, среди которых Сбербанк, «Новосмолинский завод строительных материалов, управление образования Чебаркульского района, МИФНС № 10 и другие.
Компания являлась подрядчиком биатлонного комплекса в Златоусте, но работы не завершила. Бывший заместитель директора компании, сын основного владельца компании Равката Азаматова, Михаил, отбывает срок за мошенничество. В Курчатовском районном суде Челябинска проходит проходит еще один процесс с участием Азаматова-младшего, обвиняемого в даче взяток. В этом деле фигурантами также являются бывший заместитель министра региона Татьяна Антонова и экс-директор «Челябоблинвестстроя» Алексей Абаимов.
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