Спортшкола требует 71 миллион с фигуранта уголовных дел в челябинском минстрое

Спортшкола №1 Златоуста взыскивает 71 млн рублей с фигуранта уголовных дел в минстрое Челябинской области, компании «Стройтранссоюз». Как следует из материалов судебного процесса, сумму составили основной долг, штрафы и компенсации.
«Установить требование спортивной школы №1 имени Ишмуратовой по муниципальному контракту на выполнение строительных работ № 2 от 29 декабря 2016 года в размере 57,967 млн рублей. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника — ООО Строительное транспортное предприятие „Союз“», — отмечено в определении арбитража.
Сумма сложилась из 38,8 млн рублей неосновательного обогащения, 16,672 млн рублей расходов на устранение недостатков, штрафа и компенсации затрат на экспертизу. Другое определение добавило к сумме 13,231 млн рублей убытков и 219 тысяч рублей штрафа. О намерении предъявить требования сообщалось в феврале 2024 года. Претензии также включены в третью очередь реестра требований.
В рамках дела о банкротстве претензии подали и другие юрлица. Среди принятых определений одно учитывает требования налоговиков, другое — стройнадзора. Со «Стройтранссоюза» взыскано 255 тысяч рублей госпошлины в пользу МИФНС № 32.
Банкротом должника суд признал 7 октября 2024 года. Этому предшествовала процедура наблюдения, длившаяся с июня 2023 года. Процедуру инициировало само предприятие. Тем не менее, работавший гендиректором Равкат Азаматов определение о признании несостоятельной организации опротестовал, но апелляционную жалобу суд оставил без движения до февраля.
Компания «Стройтранссоюз» была первым подрядчиком при возведении биатлонного комплекса в Златоусте, однако выполнение обязательств оказалось неполным. Михаил Азаматов, экс-собственник компании, сейчас отбывает четырехлетний срок в колонии за мошенничество. Следствие сочло, что будучи замдиректора, он подкупил директора «Челябоблинвестроя» Алексея Абаимова. Позднее Азаматов пытался вернуть сумму взятки, но безуспешно. Уголовное дело также затронуло бывшую замминистра строительства области Татьяну Антонову.
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