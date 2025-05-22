Бои на границе ДНР и Запорожья, скорое освобождение ЛНР — карта СВО 22 мая

ВС РФ продолжают продвижение в районе сел Зеленое Поле и Новополь — это последний участок на границе ДНР и Запорожской области, контролируемый ВСУ. Также российская армия продвигается в районе города Часов Яр. Тем временем ЛНР может быть полностью освобождена в ближайшие недели. Также фиксируются продвижения российской армии в Сумской области, где они создают буферную зону, чтобы обезопасить границу от ВСУ. Ход боевых действий и изменение положения на фронте — в материале URA.RU.
ДНР
Южнодонецкое направление
ВС РФ приступили к активным боевым действиям за освобождение последнего участка границы между Запорожской областью и ДНР. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он уточнил, что в настоящее время основные столкновения происходят за села Новополь и Зеленое Поле, расположенные на стыке двух регионов по направлению к селу Темировка.
По словам Рогова, российские силы также ведут наступательные действия на степногорском и ореховском направлениях запорожской линии фронта. Он отметил, что продвижение идет по нескольким участкам, что затрудняет ВСУ удержание позиций и способствует дальнейшему освобождению территорий на границе Запорожской области и ДНР.
Часовоярское направление
Российские войска продвигаются севернее Часова Яра в районе канала Северский Донец — Донбасс и накапливают силы для дальнейших наступательных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Виталия Киселева. В самом Часовом Яре продолжаются ожесточенные бои между российскими подразделениями и украинскими силами. По словам Киселева, ВСУ оставили на поле боя под Часовым Яром около 800 тел украинских военнослужащих.
Красноармейское направление
Артиллерийские подразделения войсковой группировки «Центр» нанесли удар по пункту временного размещения ВСУ, расположенному в тыловой зоне противника на красноармейском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МО.
Удар ВС РФ
Артиллерийские подразделения Южной группировки войск нанесли удары по позициям ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР), уничтожив британскую гаубицу L-119 и 120-мм миномет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МО.
ЛНР
Российские военные в течение ближайших двух недель могут полностью освободить территорию ЛНР, завершив операцию по выходу на административные границы региона. Об этом сообщил первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, казачий генерал Виктор Водолацкий.
Он уточнил, что для полного освобождения осталось менее 0,01% территории ЛНР. По его словам, населенных пунктов в так называемой «серой зоне» практически не осталось, однако эти районы остаются крайне опасными из-за большого количества мин и ловушек, оставленных украинскими военными. Водолацкий добавил, что российские подразделения действуют максимально осторожно, чтобы избежать потерь среди личного состава.
По данным Водолацкого, в неосвобожденных селах на границе с Харьковской областью сейчас нет мирных жителей — все они находятся в более крупных населенных пунктах, таких как Рубежное, Лисичанск и Первомайское. Генерал отметил, что местные жители ждут полного освобождения и хотят вернуться домой.
Запорожская область
В районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки и Каменское продолжаются локальные боевые столкновения. Существенных изменений линии боевого соприкосновения зафиксировано не было, сообщает telegram-канал WarGonzo.
Сумская область
В районе населенного пункта Новый Путь была пресечена очередная попытка прорыва государственной границы. Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать оборону российских подразделений с применением бронетехники, однако эта атака завершилась неудачей: противник утратил несколько боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также понес неустановленные потери в личном составе. По информации Группировки войск «Север», за последние сутки в приграничной зоне было уничтожено 16 единиц украинской военной техники. Также сообщается о новых успехах российских войск в районе населенного пункта Локня Сумской области, сообщает telegram-канал WarGonzo.
Кроме того, российские военные полностью ликвидировали опорные пункты ВСУ вокруг села Беловоды в Сумской области. Об этом агентству ТАСС рассказал военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии Виталий Мелокост, захваченный в плен в этом регионе.
Удары ВС РФ
Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по позиции зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе Орджоникидзе в Днепропетровской области. В результате атаки были уничтожены две пусковые установки американского ЗРК, а также другие элементы комплекса: многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 и кабина боевого управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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