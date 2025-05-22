Начались бои за последний участок границы Запорожья и ДНР

ВС РФ приступили к активным боевым действиям за освобождение последнего участка границы между Запорожской областью и ДНР. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Фактически начались бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР», — заявил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что в настоящее время основные столкновения происходят за села Новополь и Зеленое Поле, расположенные на стыке двух регионов по направлению к селу Темировка.
По словам Рогова, российские силы также ведут наступательные действия на степногорском и ореховском направлениях запорожской линии фронта. Он отметил, что продвижение идет по нескольким участкам, что затрудняет ВСУ удержание позиций и способствует дальнейшему освобождению территорий на границе Запорожской области и ДНР.
Ранее, 18 мая, было освобождено село Богатырь. Он был последним укрепрайоном ВСУ у границы ДНР и Запорожской области. Военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что его освобождение позволяет ВС РФ усилить наступление на нескольких направлениях — на Днепропетровскую и границу Запорожской области, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.