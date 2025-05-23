Орбан обвинил Украину в шпионаже

Украинские спецслужбы используют венгерскую политическую оппозицию для продвижения интересов Киева, в частности — для ускорения процесса вступления Украины в Европейский союз. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Украинская активность в Венгрии очень возросла», — отметил Орбан, передает Maguar Nemzet. Премьер-министр выразил удивление глубиной связей между украинскими разведывательными структурами и представителями венгерской оппозиции. По его словам, активность украинских спецслужб в Венгрии заметно усилилась в последние месяцы, что вызывает обеспокоенность правительства.
Орбан утверждает, что Киев стремится убедить венгерское общество поддержать вступление Украины в ЕС, несмотря на собственные национальные интересы Венгрии. Орбан отметил, что на правительство оказывается давление с целью ускоренного голосования по вопросу членства Украины в Евросоюзе. Оппозиционная партия Тиса, которую премьер-министр также упомянул в своем заявлении, не стала отрицать наличие контактов с украинскими представителями. Премьер подчеркнул, что правительство продолжит отстаивать суверенитет Венгрии и не допустит давления извне.
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