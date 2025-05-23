Орбан обвинил Украину в шпионаже

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Премьер-министр выразил удивление связям между украинской разведкой и венгерской оппозицией
Премьер-министр выразил удивление связям между украинской разведкой и венгерской оппозицией Фото:

Украинские спецслужбы используют венгерскую политическую оппозицию для продвижения интересов Киева, в частности — для ускорения процесса вступления Украины в Европейский союз. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украинская активность в Венгрии очень возросла», — отметил Орбан, передает Maguar Nemzet. Премьер-министр выразил удивление глубиной связей между украинскими разведывательными структурами и представителями венгерской оппозиции. По его словам, активность украинских спецслужб в Венгрии заметно усилилась в последние месяцы, что вызывает обеспокоенность правительства.

Орбан утверждает, что Киев стремится убедить венгерское общество поддержать вступление Украины в ЕС, несмотря на собственные национальные интересы Венгрии. Орбан отметил, что на правительство оказывается давление с целью ускоренного голосования по вопросу членства Украины в Евросоюзе. Оппозиционная партия Тиса, которую премьер-министр также упомянул в своем заявлении, не стала отрицать наличие контактов с украинскими представителями. Премьер подчеркнул, что правительство продолжит отстаивать суверенитет Венгрии и не допустит давления извне.

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Украинские спецслужбы используют венгерскую политическую оппозицию для продвижения интересов Киева, в частности — для ускорения процесса вступления Украины в Европейский союз. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Украинская активность в Венгрии очень возросла», — отметил Орбан, передает Maguar Nemzet. Премьер-министр выразил удивление глубиной связей между украинскими разведывательными структурами и представителями венгерской оппозиции. По его словам, активность украинских спецслужб в Венгрии заметно усилилась в последние месяцы, что вызывает обеспокоенность правительства. Орбан утверждает, что Киев стремится убедить венгерское общество поддержать вступление Украины в ЕС, несмотря на собственные национальные интересы Венгрии. Орбан отметил, что на правительство оказывается давление с целью ускоренного голосования по вопросу членства Украины в Евросоюзе. Оппозиционная партия Тиса, которую премьер-министр также упомянул в своем заявлении, не стала отрицать наличие контактов с украинскими представителями. Премьер подчеркнул, что правительство продолжит отстаивать суверенитет Венгрии и не допустит давления извне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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