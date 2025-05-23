Россия отразила свыше 1000 дронов ВСУ во время масштабной атаки

Вооруженные силы России отразили масштабную атаку беспилотников со стороны Украины. С 20:00 20 мая по 8:00 23 мая 2025 года было уничтожено почти 1200 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Почти 1200 украинских БПЛА уничтожены в ходе отражения массированного налета», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Всего зафиксировано и уничтожено 1199 беспилотных летательных аппаратов. Из этого числа 788 дронов были сбиты вне зоны проведения специальной военной операции.
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