Россия отразила свыше 1000 дронов ВСУ во время масштабной атаки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всего зафиксировано и уничтожено 1199 беспилотников
Всего зафиксировано и уничтожено 1199 беспилотников Фото:

Вооруженные силы России отразили масштабную атаку беспилотников со стороны Украины. С 20:00 20 мая по 8:00 23 мая 2025 года было уничтожено почти 1200 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Почти 1200 украинских БПЛА уничтожены в ходе отражения массированного налета», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Всего зафиксировано и уничтожено 1199 беспилотных летательных аппаратов. Из этого числа 788 дронов были сбиты вне зоны проведения специальной военной операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России отразили масштабную атаку беспилотников со стороны Украины. С 20:00 20 мая по 8:00 23 мая 2025 года было уничтожено почти 1200 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Почти 1200 украинских БПЛА уничтожены в ходе отражения массированного налета», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Всего зафиксировано и уничтожено 1199 беспилотных летательных аппаратов. Из этого числа 788 дронов были сбиты вне зоны проведения специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...