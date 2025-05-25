25 мая 2025

Пермский суд продлил содержание фотографа Скворцова в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Он находится под стражей с 2023 года
Он находится под стражей с 2023 года Фото:

В Пермском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела по статье «Госизмена» в отношении фотографа Григория Скворцова. На заседании ему была продлена мера пресечения до 15 августа, уточнили URA.RU в суде. 

«Скворцова оставили в СИЗО. Следующее заседание по делу назначено на 6 июня», — рассказала URA.RU гособвинитель Светлана Плотникова.

Адвокат Григория Скворцова — Евгений Останин от комментариев отказался. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Фотограф из Перми Григорий Скворцов был задержан в конце 2023 года в Москве. Тогда Лефортовский суд отправил его в СИЗО. С тех пор он находится под стражей. Известно, что фотографу вменяют статью «Госизмена», но детали уголовного дела засекречены. Материалы дела поступили в Пермский краевой суд в середине мая, судьей по делу был назначен Сергей Коробейников. Именно он выносил приговор Тимуру Бекмансурову.

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В Пермском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела по статье «Госизмена» в отношении фотографа Григория Скворцова. На заседании ему была продлена мера пресечения до 15 августа, уточнили URA.RU в суде.  «Скворцова оставили в СИЗО. Следующее заседание по делу назначено на 6 июня», — рассказала URA.RU гособвинитель Светлана Плотникова. Адвокат Григория Скворцова — Евгений Останин от комментариев отказался. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Фотограф из Перми Григорий Скворцов был задержан в конце 2023 года в Москве. Тогда Лефортовский суд отправил его в СИЗО. С тех пор он находится под стражей. Известно, что фотографу вменяют статью «Госизмена», но детали уголовного дела засекречены. Материалы дела поступили в Пермский краевой суд в середине мая, судьей по делу был назначен Сергей Коробейников. Именно он выносил приговор Тимуру Бекмансурову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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