В Казахстане нашли элитный Lexus, похищенный восемь лет назад в Пермском крае

В Казахстане нашли Lexus, похищенный восемь лет назад в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Машину стоимостью 4,5 млн рублей вернули владельцу после международного взаимодействия правоохранительных органов России и Казахстана
Машину стоимостью 4,5 млн рублей вернули владельцу после международного взаимодействия правоохранительных органов России и Казахстана Фото:

В Казахстане обнаружили дорогостоящий автомобиль Lexus, похищенный в 2017 году в Березниках Пермского края. Машину стоимостью 4,5 млн рублей вернули владельцу после международного взаимодействия правоохранительных органов России и Казахстана.

«Кража произошла ранним утром возле одного из домов в Березниках. Сразу после преступления найти подозреваемых и вернуть автомобиль не удалось. В производстве следственного отдела ОМВД России „Березниковский“ находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю в telegram-канале. 

Впоследствии автомобиль был обнаружен на территории Республики Казахстан. Российские правоохранители организовали взаимодействие с иностранными коллегами для возвращения транспортного средства. Уточняется, что идентификационный номер автомобиля установить не удалось, поэтому был запрошен дополнительный осмотр с участием потерпевшего и использованием оригинального брелка бесключевого доступа Lexus RX350.

В апреле 2025 года специальная группа из следователя ОМВД России «Березниковский» и сотрудника уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю выехала в Казахстан. После осмотра автомобиля и подтверждения его принадлежности транспортное средство вернули на территорию России.

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В Казахстане обнаружили дорогостоящий автомобиль Lexus, похищенный в 2017 году в Березниках Пермского края. Машину стоимостью 4,5 млн рублей вернули владельцу после международного взаимодействия правоохранительных органов России и Казахстана. «Кража произошла ранним утром возле одного из домов в Березниках. Сразу после преступления найти подозреваемых и вернуть автомобиль не удалось. В производстве следственного отдела ОМВД России „Березниковский“ находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю в telegram-канале.  Впоследствии автомобиль был обнаружен на территории Республики Казахстан. Российские правоохранители организовали взаимодействие с иностранными коллегами для возвращения транспортного средства. Уточняется, что идентификационный номер автомобиля установить не удалось, поэтому был запрошен дополнительный осмотр с участием потерпевшего и использованием оригинального брелка бесключевого доступа Lexus RX350. В апреле 2025 года специальная группа из следователя ОМВД России «Березниковский» и сотрудника уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю выехала в Казахстан. После осмотра автомобиля и подтверждения его принадлежности транспортное средство вернули на территорию России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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