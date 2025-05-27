Парк в центре Екатеринбурга расширят на тысячи «квадратов»

Парк Павлика Морозова в Екатеринбурге расширят на 6,3 тысячи квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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В парке растут более тысячи деревьев
В парке растут более тысячи деревьев Фото:

В Екатеринбурге площадь парка имени Павлика Морозова увеличат на 6383 квадратных метров. Проект об установке новых границ поддержали депутаты гордумы на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Площадь парка увеличится на 6383 квадратных метров и составит 56360 квадратных метров», — пояснили там. Сейчас парк находится в границах улиц Белинского — Луначарского.

Ранее мэр Алексей Орлов внес в гордуму проект о присвоении статуса особо охраняемой природной территории парку. Инициативу главы депутаты поддержали.

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В Екатеринбурге площадь парка имени Павлика Морозова увеличат на 6383 квадратных метров. Проект об установке новых границ поддержали депутаты гордумы на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Площадь парка увеличится на 6383 квадратных метров и составит 56360 квадратных метров», — пояснили там. Сейчас парк находится в границах улиц Белинского — Луначарского. Ранее мэр Алексей Орлов внес в гордуму проект о присвоении статуса особо охраняемой природной территории парку. Инициативу главы депутаты поддержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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