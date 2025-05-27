Парк в центре Екатеринбурга расширят на тысячи «квадратов»

В Екатеринбурге площадь парка имени Павлика Морозова увеличат на 6383 квадратных метров. Проект об установке новых границ поддержали депутаты гордумы на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Площадь парка увеличится на 6383 квадратных метров и составит 56360 квадратных метров», — пояснили там. Сейчас парк находится в границах улиц Белинского — Луначарского.
Ранее мэр Алексей Орлов внес в гордуму проект о присвоении статуса особо охраняемой природной территории парку. Инициативу главы депутаты поддержали.
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