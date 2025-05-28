В Екатеринбурге не могут найти 12-летнюю Марину Магомедову, которая пропала 28 мая. Крайний раз ее видели в Кировском районе. На поиски ребенка вышли силовики, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«На момент пропажи была одета в розовую кофту с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки. С собой бежевый рюкзак», — следует из поста отряда в соцсети «ВКонтакте». Ростом пропавшая 155 сантиметров, глаза карие, а волосы — темно-русые.
Розыском школьницы занимается отдел полиции №1 УМВД России по Екатеринбургу. Сообщить информацию о девочке можно по телефону: (343) 356-42-01.
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