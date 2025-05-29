Фидан: у России и Украины разные требования по прекращению огня

Россия и Украина заинтересованы в прекращении огня, однако их требования к условиям перемирия значительно различаются. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе своего визита на Украину.
«С началом переговорного процесса я вижу, что вопросы начинают приобретать более серьезную форму. Другими словами, обе стороны обычно хотят прекращения огня, никто не говорит, что они против этого. Такое было бы нелегко объяснить мировому общественному мнению. Но с другой стороны, у обеих сторон разные требования к прекращению огня. Эти требования необходимо согласовать. Для этого и существуют переговоры и посредничество», — сказал Фидан в эфире телеканала TRT.
Министр объяснил, что Россия ставит вопрос о конкретных выгодах от 30-дневного прекращения огня, выражая опасения, что конфликт может возобновиться после окончания согласованного периода. С другой стороны, Украина и европейские страны, по словам Фидана, проявили гибкость в адаптации к позиции США, которую занимает президент Дональд Трамп, настаивающий на немедленном прекращении огня.
Фидан выразил уверенность в том, что через дипломатическое посредничество можно сблизить позиции сторон. Он также отметил важную роль США в процессе переговоров, предостерегая Россию от потенциального ухудшения отношений с Америкой в случае отказа от демонстрации аналогичной гибкости.
Ранее украинские власти заявили о готовности обсуждать с Россией только вопросы, связанные с реализацией и контролем безусловного 30-дневного прекращения огня, предложенного администрацией Дональда Трампа. Украина согласилась на этот план еще в марте, однако российская сторона пока не дала официального согласия. Попытки США добиться от России немедленного перемирия на предложенных условиях ранее успехом не увенчались.
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