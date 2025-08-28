Дорожные службы на участке трассы укладывали асфальт
В Ашинском районе Челябинской области на перекрестке к городу Сим ввели реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
«28 августа 2025 года на 1521 километре автодороги „Москва-Челябинск“ в Ашинском районе введено реверсивное движение. Перекресток к городу Сим», — сообщили в пресс-службе.
Реверсивное движение введено из-за ремонта дороги. Дорожные службы укладывали асфальт. На данный момент работы прекращены, асфальт остывает.
