Женщине фармацевты не стали возвращать деньги за лекарства
Челябинка устроила погром в аптечном пункте на улице Жукова, 45. Женщине отказали в возврате средств за лекарства.
«Инцидент произошел в аптеке на улице Жукова, 45. Уронив стеллаж, дебоширка скрылась», — сообщается в telegram-канале «АЧН».
Женщина была недовольна обслуживанием и устроила скандал. Она уронила стеллаж и скрылась. По предварительным данным, ущерб составил десятки тысяч рублей. Сейчас личность нарушительницы устанавливается.
