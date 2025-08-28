Челябинка разгромила аптеку после того, как ей отказали в возврате средств за лекарства. Видео

Челябинка разгромила витрины в аптеке и скрылась
Женщине фармацевты не стали возвращать деньги за лекарства
Женщине фармацевты не стали возвращать деньги за лекарства

Челябинка устроила погром в аптечном пункте на улице Жукова, 45. Женщине отказали в возврате средств за лекарства.

«Инцидент произошел в аптеке на улице Жукова, 45. Уронив стеллаж, дебоширка скрылась», — сообщается в telegram-канале «АЧН».

Женщина была недовольна обслуживанием и устроила скандал. Она уронила стеллаж и скрылась. По предварительным данным, ущерб составил десятки тысяч рублей. Сейчас личность нарушительницы устанавливается.

