Молодые челябинцы часто отказываются от работы из-за завышенных ожиданий

Почти половина работодателей в Челябинске регулярно приглашают на постоянную работу студентов после стажировки. Однако, несмотря на высокую готовность бизнеса трудоустраивать молодых специалистов, сохраняется значительный разрыв между предложением работы и готовностью самих студентов принять это предложение. Такие данные приводятся в совместном исследовании ИТ-колледжа Хекслет и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».
«40% челябинских работодателей регулярно приглашают на постоянную работу студентов после стажировки. Подавляющее большинство руководителей (94%) готовы предложить успешным стажерам постоянный контракт. Однако закрепиться в компании удается немногим: 78% респондентов отмечают, что на предложение остаться соглашаются не более четверти стажеров. Главными причинами, по которым студенты отказываются от постоянной работы, работодатели считают изменение планов самих стажеров (71%), их завышенные финансовые ожидания (50%) и неуверенность в собственных знаниях (29%)», — следует из данных опроса.
По словам директор ИТ-колледжа Хекслет Антона Васильева, стажировки сегодня — это важнейший инструмент погружения студентов на рынок труда. Для компаний — это способ сформировать кадровый резерв и адаптировать будущих сотрудников под реальные бизнес-процессы.
