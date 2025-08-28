В Челябинске из школы для детей с аутизмом увольняются педагоги

В Челябинске перед новым учебным годом из учебно-коррекционного отделения областного центра диагностики и консультирования решили уволиться почти все педагоги. Без учителей могут остаться десять классов детей с расстройствами аутистического спектра, сообщили родители.
«Эти специалисты имеют большой опыт работы с детьми с тяжелыми, множественными нарушениями развития. Они являются классными руководителями, которые консультируют нас, родителей, по вопросам обучения и воспитания детей», — сообщили родители, пишет сайт «74.ру».
Уволиться решили пять из шести педагогов центра. Каждый из учителей ведет по два класса, поэтому без руководителя могут остаться сразу десять классов детей с особенностями развития.
Причиной увольнения стало возникшее недопонимание с руководителем, рассказала одна из педагогов. В августе прошлого года учителям озвучили зарплату и пообещали надбавку. «В сентябре мы получили зарплату, которую нам озвучили. А в октябре сказали, что эту надбавку снимают, потому что средств нет», — сообщила педагог. Учителя потеряли около восьми тысяч рублей.
Летом педагоги написали заявление в прокуратуру. Нарушений никаких выявлено не было. Перед началом нового учебного года учителям сообщили, что с них снимают по одному классному руководству. Это минус еще семь-восемь тысяч с зарплаты. Классными руководителями назначат других учителей, в том числе по физкультуре и технологии.
Директор центра Ольга Кондакова отказалась комментировать ситуацию по телефону. Завтра в центр должны приехать представители регионального министерства образования, чтобы обсудить ситуацию.
Ранее о массовом увольнении заявляли врачи территориального центра медицины катастроф Челябинской области (ТЦМК ЧО). Три врача и фельдшер не смогли найти общий язык с руководителем Сергеем Максимовым. После проверки минздрава директор был уволен.
