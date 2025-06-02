Во время фаер-шоу в турецком отеле Utopia Beach Club трехлетней Даше (имя изменено) из Екатеринбурга в глаз попала искра, отскочившая от огненного факела. Мама девочки Кристина рассказала URA.RU об обстоятельствах случившегося. С конца мая она добивается реакции и помощи от туроператора.
«Путевку на девять ночей в Аланию мы купили в Anex Russia, 27 мая началось вечернее шоу, его открывали аниматоры в ростовых куклах, один из них был с фаерами. Танцуя, он направлял эти фаеры в толпу, и искра отлетела дочери в глаз. Мы тут же оказали первую помощь — промыли глаз, написали в страховую и поехали в госпиталь», — поделилась Кристина. Со стороны страховой, по ее словам, была оказана вся необходимая помощь и внимание.
Утром следующего дня руководство отеля связалось с Кристиной, чтобы уточнить детали произошедшего. Выслушав рассказ, дирекция якобы только пожелала счастливого полета и здоровья девочке.
«Мы решили задокументировать произошедшее в отеле и попросили, чтобы сотрудники нам выдали официальную бумагу. В этот момент рядом присутствовал представитель Anex Russia, переводил, все, что говорят сотрудники. Они сказали: „Мы так сделать не можем, у нас впервые такая ситуация, следите за своим ребенком“. Я сказала, что наша ответственность в этом тоже есть, но такое могло произойти и со взрослым. В отеле лишь извинились и развели руками», — посетовала девушка.
По возвращении в Екатеринбург на следующий день у Даши развилась инфекция в глазу. На приеме офтальмолога ей поставили диагноз: контузия левого глаза, и выписали необходимые лекарства. Суммарно на лечение семья уже потратила около 15 тысяч рублей. К началу июня со стороны туроператора, как рассказала Кристина, не последовало никакой реакции, хотя девушка пыталась связаться с компанией в соцсетях. Сейчас семья подала претензию на туроператора, где запросила компенсацию морального вреда.
«Больше всего разозлило отсутствие включения туроператора, меня поразило бездействие сотрудников отеля и самое главное — отказ зафиксировать факт инцидента на месте. Хочется как-то защитить от случившегося своего ребенка. Возможно, это будет сложно, но тем не менее я не хочу бездействовать», — выразила надежду мама Даши.
Корреспондент URA.RU связался с представителями туроператора Anex Russia. Там перенаправили на электронную почту. Ответ ожидается и будет опубликован, как только поступит.
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