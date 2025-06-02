В Перми отремонтируют историческое здание судебного участка

В Перми запланирован капитальный ремонт исторического здания, расположенного на Екатерининской, 80. Сейчас там размещаются мировые судьи Свердловского района. Стоимость работ не разглашается.
«В рамках капитального ремонта предусмотрено обновление внутренних помещений, цокольной части, отмостки, крылец, кровли, а также модернизация системы электроснабжения. Разработкой проектной документации занималось ООО „КЛЕВЕР“ по поручению Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края. Проект успешно прошел государственную историко-культурную экспертизу», — сообщает краевая государственная инспекции по охране объектов культурного наследия на своем сайте.
В ходе работ будут реализованы мероприятия по сохранению объекта культурного наследия, включая реставрацию отдельных архитектурных элементов и декора. Отмечается, что здание входит в состав памятника культурного наследия «Губернский центр», объединяющего постройки конца XVIII — начала XX столетия.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми объявлен конкурс по поиску подрядчика, которому предстоит провести ремонт и приспособить для современного использования объект культурного наследия — «Благородное собрание». Здание расположено на улице Сибирской, 20. Цена контракта — 307,5 млн рублей.
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