В Чебоксарах упавший с крыши кирпич чуть не прибил женщину

В Чебоксарах с фасада жилого дома на улице Гражданской, 17, обрушилась часть кирпичной кладки. Об этом сообщила прокуратура Чувашской Республики. В результате происшествия повреждены два автомобиля, пострадавших среди людей нет. Тем не менее отмечается, что в момент падения кирпича из угла выходила женщина, которая чуть не попала под удар.
«Часть кирпичной кладки обрушилась с фасада многоэтажки в Чебоксарах», — уточнили в ведомстве в беседе с РИА Новости. По данным прокуратуры, инцидент произошел из-за сильного ветра — кирпичная кладка с балкона на 17 этаже сорвалась и упала на припаркованные машины. Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет. Однако в момент падения из-за угла выходила женщина, передает Readovka.
В настоящий момент проводится проверка, связанная с содержанием и эксплуатацией многоквартирных домов. Как уточнили в прокуратуре Калининского района, дом был введен в эксплуатацию в 2019 году.
Случаи обрушения фасадов жилых домов фиксируются в регионах России не впервые. Так, 31 мая часть стены дома на улице Героев Танкограда в Челябинске также обрушилась, повредив газовую трубу, однако также обошлось без пострадавших.
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