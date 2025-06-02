В Чебоксарах упавший с крыши кирпич чуть не прибил женщину

Прокуратура Чувашии: в Чебоксарах с крыши жилого дома упала кирпичная кладка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Чебоксарах с крыши жилого дома на припаркованные авто вылетел кирпич
В Чебоксарах с крыши жилого дома на припаркованные авто вылетел кирпич Фото:

В Чебоксарах с фасада жилого дома на улице Гражданской, 17, обрушилась часть кирпичной кладки. Об этом сообщила прокуратура Чувашской Республики. В результате происшествия повреждены два автомобиля, пострадавших среди людей нет. Тем не менее отмечается, что в момент падения кирпича из угла выходила женщина, которая чуть не попала под удар. 

«Часть кирпичной кладки обрушилась с фасада многоэтажки в Чебоксарах», — уточнили в ведомстве в беседе с РИА Новости. По данным прокуратуры, инцидент произошел из-за сильного ветра — кирпичная кладка с балкона на 17 этаже сорвалась и упала на припаркованные машины. Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет. Однако в момент падения из-за угла выходила женщина, передает Readovka.

В настоящий момент проводится проверка, связанная с содержанием и эксплуатацией многоквартирных домов. Как уточнили в прокуратуре Калининского района, дом был введен в эксплуатацию в 2019 году.

Случаи обрушения фасадов жилых домов фиксируются в регионах России не впервые. Так, 31 мая часть стены дома на улице Героев Танкограда в Челябинске также обрушилась, повредив газовую трубу, однако также обошлось без пострадавших. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чебоксарах с фасада жилого дома на улице Гражданской, 17, обрушилась часть кирпичной кладки. Об этом сообщила прокуратура Чувашской Республики. В результате происшествия повреждены два автомобиля, пострадавших среди людей нет. Тем не менее отмечается, что в момент падения кирпича из угла выходила женщина, которая чуть не попала под удар.  «Часть кирпичной кладки обрушилась с фасада многоэтажки в Чебоксарах», — уточнили в ведомстве в беседе с РИА Новости. По данным прокуратуры, инцидент произошел из-за сильного ветра — кирпичная кладка с балкона на 17 этаже сорвалась и упала на припаркованные машины. Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет. Однако в момент падения из-за угла выходила женщина, передает Readovka. В настоящий момент проводится проверка, связанная с содержанием и эксплуатацией многоквартирных домов. Как уточнили в прокуратуре Калининского района, дом был введен в эксплуатацию в 2019 году. Случаи обрушения фасадов жилых домов фиксируются в регионах России не впервые. Так, 31 мая часть стены дома на улице Героев Танкограда в Челябинске также обрушилась, повредив газовую трубу, однако также обошлось без пострадавших. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...