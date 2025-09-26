В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открывается выставка первого вице-президента Российской академии художеств Виктора Калинина, чьи картины представлены в музеях России, Казахстана, Словакии, Германии и США. В экспозицию «Отсветы» вошло около 60 масштабных работ, многие из которых будто светятся изнутри.
«У нас не было какой-то цели сделать хронологию, но, тем не менее, можно выделить отдельные периоды. Например, у нас есть несколько ранних работ Виктора Григорьевича — портрет его 1960-х годов, напротив — портрет его дяди. В 70-е годы художник перешел на суровую манеру. Далее, после развала Советского Союза, идет религиозная тема, которая стала доступна, тем более в таких масштабах. Религиозная тема — одна из главнейших для Виктора Григорьевича, он из старообрядческой семьи, верующий человек, рос в этом и живет этим, поэтому почти все пронизано религиозным духом. Последний зал связан с темой родственников и друзей», — рассказала Наталья Пономарева, заведующая сектором отечественного искусства XX–XXI веков ЕМИИ.
Экспозиция оформлена так, что создается впечатление, будто каждая из работ источает свет. Ранние полотна Калинина пронизаны символикой и ассоциациями с иконописью, а легкая световая манера сближает их с витражами и врубелевскими образами. В работах художника посетители выставки смогут увидеть размышления о земном и небесном, бытии и божественном промысле, сиюминутности впечатления и вечности мироздания.
«Я счастлив, что есть какие-то зацепки с миром, который вокруг меня, есть то, что людям интересно. Работа находится в 50 музеях страны. У меня была выставка в Харьковском музее, а сейчас эта выставка уже побывала в Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске, Томске и приехала сюда», — говорит Виктор Калинин.
Увидеть работы можно будет с 27 сентября по 30 ноября в Музее ИЗО на Воеводина. Также в день открытия гости смогут встретиться с художником и специальным гостем — искусствоведом, вице-президентом Российской академии художеств Михаилом Шишиным.
