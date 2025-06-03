Фотографии, кинохронику и документы о Великой Отечественной войне, которые ранее были засекречены, впервые представили публике в пермском парке «Россия — моя история». Мультимедийная экспозиция «Без права на забвение» (12+) охватывает практический все вехи и стороны войны: нападение на СССР, основные битвы, блокаду Ленинграда, тыл, победу. По словам руководителя музея Марии Федотовой, работа над сбором материала заняла почти год.
«Документы, фото, кинохронику собирали из государственных и ведомственных архивов, музеев и частных коллекций по всей стране. Выставка готовилась почти год. Бо льшая часть документов была рассекречена специально к этой выставке. Благодаря этому эти документы мы можем сейчас увидеть здесь в мультимедийном формате», — сообщила Федотова на открытии экспозиции.
Директор Пермского госархива социально-политической истории Сергей Неганов подчеркнул важность изучения истории через подлинные документы: «Важно к таким вехам нашей истории возвращаться через подлинные документы. И в кадрах кинохроники, и на желтых страницах старых документов можно услышать голос очевидцев, тех, кто жил тогда», — отметил он.
Выставка в Перми будет работать до 29 июня. Аналогичные экспозиции открыты и в других городах, где работают парки «Россия — моя история».
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