Три подростка готовили теракты в школах ЛНР

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В ЛНР трое подростков обсуждали в закрытых группах подготовку к потенциальным терактам в школах, в частности - изготовление СВУ
В ЛНР трое подростков обсуждали в закрытых группах подготовку к потенциальным терактам в школах, в частности - изготовление СВУ Фото:

В ЛНР предъявлено обвинение трем подросткам, которых подозревают в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях и религиозном объекте. Как сообщили в Следственном управлении СК России по региону, несовершеннолетние обвиняются в подготовке к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ.

«Предъявлено обвинение подросткам, готовившим теракты в образовательных учреждениях ЛНР. <...> в совершении преступлений: приготовление к террористическому акту и участие в деятельности организации, которая признана террористической», — передает ведомство. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Следком ЛНР». 

По данным следствия, подростки вступили в состав международной террористической организации и создали закрытую группу в мессенджере, где обсуждали планы совершения теракта и размещали соответствующие инструкции. Также в ходе обыска у одного из обвиняемых изъяли самодельное огнестрельное оружие, список предполагаемых жертв и подробный план подготовки к преступлению.

Следственные органы подчеркнули, что трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям сотрудников СК и УФСБ по ЛНР. Подростков заключили под стражу. 

Ранее аналогичные случаи были зафиксированы в Тверской области, где сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые по заданию украинского куратора готовили поджог здания Минобороны РФ. Тогда также возбуждались уголовные дела по статьям о подготовке теракта и участии в террористической организации, а несовершеннолетние общались с кураторами через мессенджеры.

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В ЛНР предъявлено обвинение трем подросткам, которых подозревают в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях и религиозном объекте. Как сообщили в Следственном управлении СК России по региону, несовершеннолетние обвиняются в подготовке к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ. «Предъявлено обвинение подросткам, готовившим теракты в образовательных учреждениях ЛНР. <...> в совершении преступлений: приготовление к террористическому акту и участие в деятельности организации, которая признана террористической», — передает ведомство. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Следком ЛНР».  По данным следствия, подростки вступили в состав международной террористической организации и создали закрытую группу в мессенджере, где обсуждали планы совершения теракта и размещали соответствующие инструкции. Также в ходе обыска у одного из обвиняемых изъяли самодельное огнестрельное оружие, список предполагаемых жертв и подробный план подготовки к преступлению. Следственные органы подчеркнули, что трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям сотрудников СК и УФСБ по ЛНР. Подростков заключили под стражу.  Ранее аналогичные случаи были зафиксированы в Тверской области, где сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые по заданию украинского куратора готовили поджог здания Минобороны РФ. Тогда также возбуждались уголовные дела по статьям о подготовке теракта и участии в террористической организации, а несовершеннолетние общались с кураторами через мессенджеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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