Пермяки заступились за руководителя частного детского сада, которого оклеветали

Родители, которые водят своих детей в пермский частный детский сад «Семицветие», заступились за руководителя учреждения. По словам пермяков, педагог не могла намеренно причинить вред малышу, в чем ее ранее обвинила одна из мам. Письма пермяки прислали в редакцию URA.RU.
«Такое поведение от мамы-блогера неприемлемо. Она умышленно оклеветала руководителя детского сада „Семицветие“. На видео не видно ничего такого, о чем пишут в каналах. Ребенок мешал учебному процессу, его вывели и продолжили занятие», — написала пермячка Анна. Она добавила, что руководитель детского сада всегда открыта для общения с родителями, готова выслушать и пойти навстречу в любой ситуации. Женщина по-прежнему доверяет педагогу и ценит все, что она делает.
Пермячка Мария, чей сын больше трех лет посещает «Семицветие» считает, что мама пострадавшего малыша оклеветала педагога, переврала всю историю для того, чтобы повысить охваты в своих социальных сетях. «Ребенок на видео избалован. Считаю абсолютно нормальной реакцией руководителя вывести мальчика с занятия, передав его нянечке. За все время, что мой сын посещал детский сад у меня не было никаких нареканий ни в сторону педагогов, ни в сторону руководителя. Любую спорную ситуацию руководитель стремится решить, посодействовать, помочь и родителю, и ребенку. Наша семья полностью доверяет руководителю детского сада в вопросах воспитания. Более того за время посещения учреждения наш ребенок раскрылся, стал увереннее в себе, более социализированным», — написала пермячка.
О руководителе детского сада положительно отзываются и другие родители. По словам Евгении, взрослые и дети всегда получают внимание и оперативное решение любой проблемы. «Руководитель старается найти индивидуальный подход к нашим детям и поддерживает их желания, выстраивая личные границы и не подавляя личность детей», — сообщила женщина.
Родители ранее не замечали нарушения прав детей со стороны педагогов. «За два года не было конфликтов и недопонимания с педагогами детского сада „Семицветие“. Администрация всегда на стороне ребенка и родителей. Руководитель учреждения — грамотный и ответственный педагог и управляющий», — сообщила Юлия.
Некоторые родители рассказали про малыша, которому якобы был нанесен вред. Мальчик начал ходить в детский сад без адаптации, и его сразу стали оставлять на весь день. Хотя, по словам одной из мам, мальчики обычно постепенно привыкают к посещению детского сада. Малыша всегда приводила и забирала бабушка, а его маму видели пару раз. «Несколько раз наблюдала, что мальчик не слушается бабушку, может ее ударить, плюнуть. Во взаимодействии с ровесниками также бывали случаи агрессии — кусал ребят, замахивался игрушками», — написала Виктория. Женщина отметила, что никогда не замечала агрессии со стороны руководителя детского сада. По ее словам, это талантливый педагог, который вкладывает душу в воспитание детей.
Другая пермячка отметила, что мальчик первые три месяца ходил с соской. По ее мнению, это не дает малышу возможности нормально развиваться в соответствии с возрастом. Также она обратила внимание на агрессивное поведение мальчика. «Из-за неумения выразить свои эмоции малыш многократно кусал других детей, в том числе мою дочь. Уверена в максимальной ответственности и полной самоотдаче педагогов детского сада. Здесь соблюдается баланс строгости и комфорта. Каждый конфликтный случай разбирается совместно с родителями и находится лучший вариант решения. На мой взгляд, конфликт раздут намеренно». — рассказала Мария.
Еще одна мама добавила, что на малыша в чате детского сада часто жаловались другие родители. «Мой сын с этим мальчиком ходили в разные группы, но в чате родители писали, что, этот малыш постоянно кусал других ребят. Мой сын посещал „Семицветие“ с августа 2021 года по апрель 2025 года. Руководитель учреждения показала себя как высококлассный педагог, который с большой ответственностью относится к воспитательному процессу. Очень благодарна „Семицветию“ и особенно его руководителю за любовь к детям и преданность своему делу, за веру в детей и поддержку родителей», — сообщила Дарья.
Ранее URA.RU рассказало, что пермячка обнаружила у трехлетнего сына синяк на руке после посещения частного детского сада «Семицветие». По ее словам, гематома появилась во время занятия по английскому языку после того, как малыш отказался выполнять указания педагога. Мама мальчика прислала видео с урока.
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