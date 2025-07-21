Больше десяти пермских баров признаны лучшими в стране

Организаторы национальной премии Where2drink представили лонг-лист номинантов 2025 года. В него вошли 15 пермских баров. Информация об этом опубликована на сайте мероприятия.
«Представляем вашему вниманию полный лонг-лист баров по версии Where2drink. Russian bar awards 2025. Пермь — A vina?, Old Moose, Rob Roy, Sabotage, Curtiss, Smoky Dog, Speakeasy Perm, Derby, The Butchers Daughter, Gatsbys Bar & Grill, Wine25, „Совесть“, Mai Tai, „Второй Этаж“», — сказано на сайте.
Where2drink. Russian bar awards 2025 — ежегодная премия, которая вручается лучшим заведениям страны. В 2024 году только восемь пермских баров вошло в лонг-лист и ни один не стал победителем.
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