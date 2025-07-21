Больше десяти пермских баров признаны лучшими в стране

В лонг-лист национальной премии Where2drink вошли 15 пермских баров
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество участников премии из Перми с каждым годом увеличивается
Количество участников премии из Перми с каждым годом увеличивается Фото:

Организаторы национальной премии Where2drink представили лонг-лист номинантов 2025 года. В него вошли 15 пермских баров. Информация об этом опубликована на сайте мероприятия.

«Представляем вашему вниманию полный лонг-лист баров по версии Where2drink. Russian bar awards 2025. Пермь — A vina?, Old Moose, Rob Roy, Sabotage, Curtiss, Smoky Dog, Speakeasy Perm, Derby, The Butchers Daughter, Gatsbys Bar & Grill, Wine25, „Совесть“, Mai Tai, „Второй Этаж“», — сказано на сайте.

Where2drink. Russian bar awards 2025 — ежегодная премия, которая вручается лучшим заведениям страны. В 2024 году только восемь пермских баров вошло в лонг-лист и ни один не стал победителем.

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Организаторы национальной премии Where2drink представили лонг-лист номинантов 2025 года. В него вошли 15 пермских баров. Информация об этом опубликована на сайте мероприятия. «Представляем вашему вниманию полный лонг-лист баров по версии Where2drink. Russian bar awards 2025. Пермь — A vina?, Old Moose, Rob Roy, Sabotage, Curtiss, Smoky Dog, Speakeasy Perm, Derby, The Butchers Daughter, Gatsbys Bar & Grill, Wine25, „Совесть“, Mai Tai, „Второй Этаж“», — сказано на сайте. Where2drink. Russian bar awards 2025 — ежегодная премия, которая вручается лучшим заведениям страны. В 2024 году только восемь пермских баров вошло в лонг-лист и ни один не стал победителем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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