В пермской деревне жители страдают без магазина

Жители деревни Колотыги в Нытвенском муниципальном округе Пермского края устали жить без магазина. Они попросили чиновников организовать торговую точку. Администрация округа, в свою очередь, обратилась за помощью к бизнес-сообществу.
«Уважаемые предприниматели! В администрацию Нытвенского муниципального округа обратились жители д. Колотыги с просьбой об открытии магазина. В деревне проживают люди пожилого возраста, которые не всегда могут добраться до магазинов в близлежащих населенных пунктах (д. Удалы, ст. Чайковская, ст. Шабуничи и д. Калуги). Просим предпринимательское сообщество рассмотреть возможность открытия магазина в д. Колотыги или организовать доставку продуктов (автолавка)», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Деревня Колотыги известна с 1782 года. Судя по онлайн-картам, в ней 36 домов. От деревни до ближайших населенных пунктов, где есть магазины около 5-6 км.
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