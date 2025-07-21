В пермской деревне жители страдают без магазина

В Пермском крае чиновники призывают бизнес открыть магазин в деревне Колотыги
© Служба новостей «URA.RU»
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У жителей деревни Колотыги нет даже такого магазина
У жителей деревни Колотыги нет даже такого магазина Фото:

Жители деревни Колотыги в Нытвенском муниципальном округе Пермского края устали жить без магазина. Они попросили чиновников организовать торговую точку. Администрация округа, в свою очередь, обратилась за помощью к бизнес-сообществу.

«Уважаемые предприниматели! В администрацию Нытвенского муниципального округа обратились жители д. Колотыги с просьбой об открытии магазина. В деревне проживают люди пожилого возраста, которые не всегда могут добраться до магазинов в близлежащих населенных пунктах (д. Удалы, ст. Чайковская, ст. Шабуничи и д. Калуги). Просим предпринимательское сообщество рассмотреть возможность открытия магазина в д. Колотыги или организовать доставку продуктов (автолавка)», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Деревня Колотыги известна с 1782 года. Судя по онлайн-картам, в ней 36 домов. От деревни до ближайших населенных пунктов, где есть магазины около 5-6 км.

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Жители деревни Колотыги в Нытвенском муниципальном округе Пермского края устали жить без магазина. Они попросили чиновников организовать торговую точку. Администрация округа, в свою очередь, обратилась за помощью к бизнес-сообществу. «Уважаемые предприниматели! В администрацию Нытвенского муниципального округа обратились жители д. Колотыги с просьбой об открытии магазина. В деревне проживают люди пожилого возраста, которые не всегда могут добраться до магазинов в близлежащих населенных пунктах (д. Удалы, ст. Чайковская, ст. Шабуничи и д. Калуги). Просим предпринимательское сообщество рассмотреть возможность открытия магазина в д. Колотыги или организовать доставку продуктов (автолавка)», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Деревня Колотыги известна с 1782 года. Судя по онлайн-картам, в ней 36 домов. От деревни до ближайших населенных пунктов, где есть магазины около 5-6 км.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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