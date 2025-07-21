На пермском фестивале «Зов Пармы» устроят конные театральные представления

В Пермском крае этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (6+) раскрыл программу 2025 года. Шоу в селе Серегово рядом с Чердынью продлится три дня с 25 по 27 июня. Одной из новинок праздника станет конное театральное представление.
«На театральной площадке можно будет увидеть 10 различных представлений, ориентированных на семейную аудиторию. Здесь будут работать театры из Красновишерска, Перми, Петербурга. Еще один формат театральных представлений — конные. На поляне „Зова Пармы“ покажут спектакль „Сивка-Бурка“, созданный по мотивам русской народной сказки», — говорится на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Традиционно на «Зове Пармы» будет много музыки. Выступят группы «Ива Нова» (г. Санкт-Петербург), «Ирисово поля» (Пермь — Ижевск), Glafira Ethno Trio (г. Пермь), «Видеоигры» (г. Москва), «Троин» (г. Пермь) «Сколот» (г. Тамбов) и другие.
В год 100-летия Коми-Пермяцкого округа организаторы фестиваля сделали акцент на культуру коми-пермяков. На «Зове Пармы» состоится свадьба в традициях коми-пермяков, приедут аутентичные музыкальные коллективы, а на музейной площадке развернется представительство Кудымкарского этно-культурного центра.
Всего на фестивальной поляне будут работать около 15 площадок на любой вкус, в том числе, ристалище, где развернется турнир реконструкторов. Завершится фестиваль огненным шоу. Каждый год на поляне «Зова Пармы» сжигают огромный арт-объект. В прошлом году это был дракон.
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