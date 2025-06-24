Зеленский раскрыл, сколько украинцев обучались в Европе

Зеленский: более 50 тысяч солдат ВСУ прошли обучение в Европе
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Более 50 тысяч ВСУшников обучались в ЕС и Британии
Более 50 тысяч ВСУшников обучались в ЕС и Британии Фото:

Около 58 тысяч украинских военных прошли обучение по программе «Интерфлекс» при поддержке Великобритании и еще 12 стран-партнеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Благодаря поддержке Великобритании около 58 тысяч человек прошли обучение в рамках „Интерфлекса“. Программа работает уже третий год, к ней присоединились 13 стран. Спасибо каждому и каждой, кто помогает нашей армии становиться сильнее. Вместе с партнерами будем и дальше улучшать возможности для тренировки военных», — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, программа «Интерфлекс» действует с 2022 года. К обучающей инициативе присоединились такие государства, как Канада, Дания, Новая Зеландия, Австралия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Латвия, Швеция и другие.

Ранее Великобритания неоднократно усиливала военную поддержку Украины, которая началась в 2022 году. Лондон поставлял вооружение, финансировал строительство военных объектов и объявил о передаче 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года. 

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Около 58 тысяч украинских военных прошли обучение по программе «Интерфлекс» при поддержке Великобритании и еще 12 стран-партнеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Благодаря поддержке Великобритании около 58 тысяч человек прошли обучение в рамках „Интерфлекса“. Программа работает уже третий год, к ней присоединились 13 стран. Спасибо каждому и каждой, кто помогает нашей армии становиться сильнее. Вместе с партнерами будем и дальше улучшать возможности для тренировки военных», — заявил Зеленский. По словам украинского лидера, программа «Интерфлекс» действует с 2022 года. К обучающей инициативе присоединились такие государства, как Канада, Дания, Новая Зеландия, Австралия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Латвия, Швеция и другие. Ранее Великобритания неоднократно усиливала военную поддержку Украины, которая началась в 2022 году. Лондон поставлял вооружение, финансировал строительство военных объектов и объявил о передаче 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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