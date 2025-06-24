Терешковой стало плохо во время заседания Госдумы

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Терешковой казали медиинскую помощь
Терешковой казали медиинскую помощь Фото:

Во время пленарного заседания Государственной Думы 88-летняя первая в мире женщина-космонавт, депутат Валентина Терешкова почувствовала недомогание. Об этом сообщил во время своего выступления член «Единой России» Владимир Васильев

«Извиняюсь, Валентине Владимировне, плохо», — прервал свое выступление Васильев. Соответсвующее видео опубликовал в своем telegram-канале корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев. Заседание продолжилось, а Терешкову вывели из зала и оказали медицинскую помощь.

Ранее, 16 июня, отмечалась 62-я годовщина первого в мире космического полета женщины. В этот день в 1963 году с Байконура стартовал корабль «Восток-6» с Терешковой. Полет оказал значительное влияние на здоровье космонавта. 

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Во время пленарного заседания Государственной Думы 88-летняя первая в мире женщина-космонавт, депутат Валентина Терешкова почувствовала недомогание. Об этом сообщил во время своего выступления член «Единой России» Владимир Васильев.  «Извиняюсь, Валентине Владимировне, плохо», — прервал свое выступление Васильев. Соответсвующее видео опубликовал в своем telegram-канале корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев. Заседание продолжилось, а Терешкову вывели из зала и оказали медицинскую помощь. Ранее, 16 июня, отмечалась 62-я годовщина первого в мире космического полета женщины. В этот день в 1963 году с Байконура стартовал корабль «Восток-6» с Терешковой. Полет оказал значительное влияние на здоровье космонавта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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