Терешковой стало плохо во время заседания Госдумы

Во время пленарного заседания Государственной Думы 88-летняя первая в мире женщина-космонавт, депутат Валентина Терешкова почувствовала недомогание. Об этом сообщил во время своего выступления член «Единой России» Владимир Васильев.
«Извиняюсь, Валентине Владимировне, плохо», — прервал свое выступление Васильев. Соответсвующее видео опубликовал в своем telegram-канале корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев. Заседание продолжилось, а Терешкову вывели из зала и оказали медицинскую помощь.
Ранее, 16 июня, отмечалась 62-я годовщина первого в мире космического полета женщины. В этот день в 1963 году с Байконура стартовал корабль «Восток-6» с Терешковой. Полет оказал значительное влияние на здоровье космонавта.
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