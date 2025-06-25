ФСБ назвала фейком документ, по которому свердловчан отговаривают идти на СВО

Документ, в котором говорится, что якобы рабочие предприятия в Верхней Пышме массово увольняются из-за заключения контрактов с Минобороны, является подделкой. В фейковом приказе глава завода просит подчиненных выяснить, сколько работников готовы уйти на спецоперацию РФ в Украине, и отговаривать их от службы, сообщила свердловская антитеррористическая комиссия.
«В социальных сетях распространяется очередной фейк. Информация о проведении так называемых „разъяснительных“ бесед на предприятиях Свердловской области является недостоверной», — передает telegram-канал комиссии «Антитеррор Урал».
Силовики призвали жителей региона внимательно относиться к поступающей информации, особенно если она касается резонансных тем. При сомнениях в достоверности необходимо проверять первоисточник, искать ссылки на официальные сайты государственных органов, а также сопоставлять отдельные детали сообщения: имена, даты и географические данные.
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