ФСБ назвала фейком документ, по которому свердловчан отговаривают идти на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фейк о работе свердловского завода разлетелся по соцсетям
Фейк о работе свердловского завода разлетелся по соцсетям Фото:

Документ, в котором говорится, что якобы рабочие предприятия в Верхней Пышме массово увольняются из-за заключения контрактов с Минобороны, является подделкой. В фейковом приказе глава завода просит подчиненных выяснить, сколько работников готовы уйти на спецоперацию РФ в Украине, и отговаривать их от службы, сообщила свердловская антитеррористическая комиссия.

«В социальных сетях распространяется очередной фейк. Информация о проведении так называемых „разъяснительных“ бесед на предприятиях Свердловской области является недостоверной», — передает telegram-канал комиссии «Антитеррор Урал».

Силовики призвали жителей региона внимательно относиться к поступающей информации, особенно если она касается резонансных тем. При сомнениях в достоверности необходимо проверять первоисточник, искать ссылки на официальные сайты государственных органов, а также сопоставлять отдельные детали сообщения: имена, даты и географические данные.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Документ, в котором говорится, что якобы рабочие предприятия в Верхней Пышме массово увольняются из-за заключения контрактов с Минобороны, является подделкой. В фейковом приказе глава завода просит подчиненных выяснить, сколько работников готовы уйти на спецоперацию РФ в Украине, и отговаривать их от службы, сообщила свердловская антитеррористическая комиссия. «В социальных сетях распространяется очередной фейк. Информация о проведении так называемых „разъяснительных“ бесед на предприятиях Свердловской области является недостоверной», — передает telegram-канал комиссии «Антитеррор Урал». Силовики призвали жителей региона внимательно относиться к поступающей информации, особенно если она касается резонансных тем. При сомнениях в достоверности необходимо проверять первоисточник, искать ссылки на официальные сайты государственных органов, а также сопоставлять отдельные детали сообщения: имена, даты и географические данные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...