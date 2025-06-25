Найденный мертвым многодетный екатеринбуржец угрожал жене суицидом

Трагедия произошла 24 июня (архивное фото)
В Екатеринбурге 47-летний многодетный отец перед гибелью угрожал жене суицидом. Подробности трагедии URA.RU рассказал знакомый семьи.
«Супруге он несколько раз высказывал суицидальные мысли. У них бывали ссоры», — сказал собеседник агентства. По его словам, пара была в браке шесть лет. У них трое детей, и только один общий.
ЧП произошло 24 июня на Широкой речке. В свердловском СУ СК тему не комментируют.
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