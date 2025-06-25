Найденный мертвым многодетный екатеринбуржец угрожал жене суицидом

26 июня 2025 в 12:48 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла 24 июня (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 47-летний многодетный отец перед гибелью угрожал жене суицидом. Подробности трагедии URA.RU рассказал знакомый семьи. «Супруге он несколько раз высказывал суицидальные мысли. У них бывали ссоры», — сказал собеседник агентства. По его словам, пара была в браке шесть лет. У них трое детей, и только один общий. ЧП произошло 24 июня на Широкой речке. В свердловском СУ СК тему не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 47-летний многодетный отец перед гибелью угрожал жене суицидом. Подробности трагедии URA.RU рассказал знакомый семьи. «Супруге он несколько раз высказывал суицидальные мысли. У них бывали ссоры», — сказал собеседник агентства. По его словам, пара была в браке шесть лет. У них трое детей, и только один общий. ЧП произошло 24 июня на Широкой речке. В свердловском СУ СК тему не комментируют.