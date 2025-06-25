25 июня 2025

Найденный мертвым многодетный екатеринбуржец угрожал жене суицидом

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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , следственный комитет, ск рф, автомобиль скр, следственный комитет рф
Трагедия произошла 24 июня (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 47-летний многодетный отец перед гибелью угрожал жене суицидом. Подробности трагедии URA.RU рассказал знакомый семьи.

«Супруге он несколько раз высказывал суицидальные мысли. У них бывали ссоры», — сказал собеседник агентства. По его словам, пара была в браке шесть лет. У них трое детей, и только один общий.

ЧП произошло 24 июня на Широкой речке. В свердловском СУ СК тему не комментируют.

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В Екатеринбурге 47-летний многодетный отец перед гибелью угрожал жене суицидом. Подробности трагедии URA.RU рассказал знакомый семьи. «Супруге он несколько раз высказывал суицидальные мысли. У них бывали ссоры», — сказал собеседник агентства. По его словам, пара была в браке шесть лет. У них трое детей, и только один общий. ЧП произошло 24 июня на Широкой речке. В свердловском СУ СК тему не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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