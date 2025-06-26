Свердловчанин стал дезертиром после отсрочки и получения миллионов от Минобороны

Инженера-металлурга из Сухого Лога (Свердловская область) 1 мая объявили дезертиром, хотя он третий год спокойно работает на заводе после получения отсрочки во время мобилизации. Как оказалось, все это время на его счет поступали средства за службу на спецоперации, но об этих деньгах парень не знал, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале.
"В сентябре 2022 года Виктор П. получил повестку по мобилизации. Оказался в пункте формирования. Там он предоставил документы о том, что получает высшее образование и имеет право на отсрочку. Воинская часть с этим согласилась, и в течение месяца он был уволен, выданы на руки документы, проставлены все штампы", — следует из поста.
Тогда парень встал на воинский учет и продолжил работать на крупном предприятии. Через 2,5 года к нему пришла военная полиция. "Оказалось, что с 1 мая 2025 года он объявлен дезертиром, а до этого был "в строю" в одной из воинских частей и "воевал" на СВО", — пояснил Иванов. Тогда за помощью к депутату обратилось руководство завода, которое не хотело терять ценного сотрудника.
Во время проверок заводчанин обнаружил на счету в "Госуслугах" крупную сумму, которая ему накапала за время "службы". "Слышу версию, что таким образом кто-то из воинской части зарабатывает на «невидимках». В суматохе старта мобилизации одни, вероятно, "не до конца" уволили человека, другие решили этим воспользоваться и получать за него денежное довольствие", — сказал Иванов. Он отметил, что передал информацию о деле в Минобороны и гарнизонную прокуратуру.
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