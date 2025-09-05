Топ-3 авто для богачей, которые покупают в Свердловской области

В Свердловской области наиболее востребованными авто с пробегом в сегменте «премиум» стали модели Toyota и BMW. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авто.ру».
Так, в топ вошли: Toyota Land Cruiser, BMW Х5, Toyota Land Cruiser Prado. Средняя стоимость покупки таких автомобилей составляет 4,73 млн рублей. В целом самыми популярными авто в данном сегменте стали иностранные модели Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. Что касается отечественных автомобилей, особым спросом пользуются модели АвтоВАЗ: Lada 2114, 2170 и Granta.
Эксперты отметили, что профессиональные продавцы зачастую работают на свою репутацию и стараются выбирать автомобили в хорошем состоянии в отличие от «серых» перекупов. «Кроме того, перед продажей профпродавцы, как правило, тщательно готовят авто к продаже: проверяют техническое состояние, проводят обслуживание и проводят мелкий ремонт», — пояснил руководитель направления профессиональных продавцов сервиса Максим Манаенков.
