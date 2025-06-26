26 июня 2025

«Алчная тварь»: свердловчанка наняла киллера для мужа, чтобы защититься от преследования. Видео

В Екатеринбурге жена наняла киллера, чтобы защититься от мужа
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталью оставили под стражей еще на месяц
Наталью оставили под стражей еще на месяц Фото:

Екатеринбурженка, которая наняла киллера для убийства собственного мужа, пыталась избавиться от преследования и агрессии со стороны супруга. Об этом рассказала адвокат Натальи Исаевой Евгения Кротова. 

«Ее преследование бывшим сожителем, отцом общей дочери имело беспрецедентный характер. Наталья стала наживкой для негодяев-обманщиков, которые, возможно, убедили ее в том, что ей никто не поможет, кроме них», — написала адвокат в своем telegram-канале. Она также заявила, что Наталья не хотела убивать супруга.

На кадрах видео, по словам Кротовой, муж свердловчанки всячески оскорбляет и угрожает жене из-за того, что та не дает ему видеться с дочкой и вступает в драку с неким пожилым мужчиной (предположительно, отцом Натальи). «Слышь, животное, алчная мразь. Ты почему ребенка не даешь? Животное, ты там записываешь наверное? Побежишь жаловаться, алчная крыса?», — говорит муж Натальи на видео.

Кировский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания Натальи Исаевой под стражей еще на месяц. В том числе исходя из аргументов обвинения о возможной угрозе жизни супругу и их общей дочери.

История о попытке заказного убийства прогремела в мае 2025 года. Тогда правоохранители задержали Наталью и исполнителя «заказа». 

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Екатеринбурженка, которая наняла киллера для убийства собственного мужа, пыталась избавиться от преследования и агрессии со стороны супруга. Об этом рассказала адвокат Натальи Исаевой Евгения Кротова.  «Ее преследование бывшим сожителем, отцом общей дочери имело беспрецедентный характер. Наталья стала наживкой для негодяев-обманщиков, которые, возможно, убедили ее в том, что ей никто не поможет, кроме них», — написала адвокат в своем telegram-канале. Она также заявила, что Наталья не хотела убивать супруга. На кадрах видео, по словам Кротовой, муж свердловчанки всячески оскорбляет и угрожает жене из-за того, что та не дает ему видеться с дочкой и вступает в драку с неким пожилым мужчиной (предположительно, отцом Натальи). «Слышь, животное, алчная мразь. Ты почему ребенка не даешь? Животное, ты там записываешь наверное? Побежишь жаловаться, алчная крыса?», — говорит муж Натальи на видео. Кировский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания Натальи Исаевой под стражей еще на месяц. В том числе исходя из аргументов обвинения о возможной угрозе жизни супругу и их общей дочери. История о попытке заказного убийства прогремела в мае 2025 года. Тогда правоохранители задержали Наталью и исполнителя «заказа». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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