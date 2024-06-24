24 июня 2024

Пермская опера взяла восемь «Золотых масок». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия была учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году
Премия была учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году Фото:

Пермские оперные артисты к моменту публикации восемь раз были названы лауреатами премии «Золотая маска-2024». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который следит за объявлением победителей.

«Церемония вручения премии „Золотая Маска“ проходит в столичном Театре им. Вахтангова. После этого будет дан старт масштабному проекту „Золотая маска. Послесловие“. По итогу первого отделения пермяки стали лауреатами восемь раз», — пояснил корреспондент агентства.

Пермь называли несколько раз. URA.RU публикует список уже известных победителей:

  • номинация «Лучшая работа дирижера. Оперетта/Мюзикл» — Кирилл Бузмаков, «Сонная лощина», Театр-Театр;
  • номинация «Лучшая мужская роль. Опера» — Владислав Сулимский, роль Ренато, «Бал-маскарад», Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского;
  • номинация «Лучшая женская роль. Опера» — Наталия Ляскова, роль Юдит, «Замок герцога Синяя Борода», Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского;
  • номинация «Лучшая работа дирижера. Опера» — Федор Леднев, «Замок герцога Синяя Борода», Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского;
  • номинация «Лучшая работа художника по свету. Музыкальный театр» — Ксения Котенева и Константин Бинкин, «Замок герцога Синяя Борода», Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского;
  • номинация «Лучшая работа художника-постановщика. Музыкальный театр» — Евгения Сафонова, Алина Тиханова, Илона Бородина, Михаил Иванов, «Замок герцога Синяя Борода», Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского;
  • номинация «Лучшая работа композитора. Музыкальный театр» — Дмитрий Курлянский, Театр-Театр;
  • спецпремия жюри «За яркую интерпретацию роли Риккардо» — Борис Рудак, «Бал-маскарад», Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского.

Всего в этом году планируют вручить 50 «Золотых Масок». Чтобы определить лучших, члены жюри посетили 40 театров и побывали в 21 городе России. URA.RU продолжает следить за церемонией.

Премию вручают уже в 30-й раз
Премию вручают уже в 30-й раз
Фото:

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Пермские оперные артисты к моменту публикации восемь раз были названы лауреатами премии «Золотая маска-2024». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который следит за объявлением победителей. «Церемония вручения премии „Золотая Маска“ проходит в столичном Театре им. Вахтангова. После этого будет дан старт масштабному проекту „Золотая маска. Послесловие“. По итогу первого отделения пермяки стали лауреатами восемь раз», — пояснил корреспондент агентства. Пермь называли несколько раз. URA.RU публикует список уже известных победителей: Всего в этом году планируют вручить 50 «Золотых Масок». Чтобы определить лучших, члены жюри посетили 40 театров и побывали в 21 городе России. URA.RU продолжает следить за церемонией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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