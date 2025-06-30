Свердловский боец, ставший инвалидом на СВО, остался без выплаты

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Бойцу установили вторую группу инвалидности (архивное фото)
Бойцу установили вторую группу инвалидности (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кушве (Свердловская область) военнослужащему, который стал инвалидом в зоне спецоперации на Украине, отказали в выплате 400 тысяч рублей за ранение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Первоначально мужчине отказали в получении единовременной выплаты, так как причиной инвалидности была указана «общее заболевание», а не военная травма. «В ходе прокурорской проверки установлен факт получения заявителем травмы при прохождении военной службы, а также наличие причинно-следственной связи между заболеванием и полученной травмой при исполнении служебных обязанностей», — пояснили в прокуратуре.

Военнослужащий был ранен в декабре 2022 года. После лечения и снятия с воинского учета, в апреле 2024 года, медико-социальная экспертиза присвоила ему вторую группу инвалидности по причине «общее заболевание». В связи с этим управление соцполитики №16 отказало мужчине в региональной выплате.

К делу подключилась прокуратура, которая по итогам проверки обратилась с иском в суд, чтобы учреждение изменило формулировку причины инвалидности на «военную травму». В конце концов ее изменили, а боец получил положенные 400 тысяч рублей.

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В Кушве (Свердловская область) военнослужащему, который стал инвалидом в зоне спецоперации на Украине, отказали в выплате 400 тысяч рублей за ранение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. Первоначально мужчине отказали в получении единовременной выплаты, так как причиной инвалидности была указана «общее заболевание», а не военная травма. «В ходе прокурорской проверки установлен факт получения заявителем травмы при прохождении военной службы, а также наличие причинно-следственной связи между заболеванием и полученной травмой при исполнении служебных обязанностей», — пояснили в прокуратуре. Военнослужащий был ранен в декабре 2022 года. После лечения и снятия с воинского учета, в апреле 2024 года, медико-социальная экспертиза присвоила ему вторую группу инвалидности по причине «общее заболевание». В связи с этим управление соцполитики №16 отказало мужчине в региональной выплате. К делу подключилась прокуратура, которая по итогам проверки обратилась с иском в суд, чтобы учреждение изменило формулировку причины инвалидности на «военную травму». В конце концов ее изменили, а боец получил положенные 400 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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