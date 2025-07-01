В ДНР найдена лаборатория по производству ядовитой жидкости

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сотрудники ФСБ обнаружили кустарную лабораторию по синтезу синильной кислоты. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ.
«На территории ДНР на оставленных украинскими боевиками позициях в мае 2024 года была обнаружена кустарная лаборатория ВСУ по синтезу синильной кислоты», — рассказал оперативник, передает РИА Новости. Помимо лаборатории, в октябре 2024 года на этой же территории был обнаружен схрон с емкостями, содержащими хлорпикрин — еще одно отравляющее вещество.
Синильная кислота — это бесцветная, очень летучая и ядовитая жидкость с резким неприятным запахом. Она относится к опасным химическим веществам, способным нанести серьезный вред здоровью и жизни человека даже при краткосрочном воздействии. По данным ФСБ, ранее на территории ДНР также был найден схрон с самодельными бомбами для беспилотников, начиненными запрещенным боевым отравляющим веществом — хлорпикрином.
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