В ДНР найдена лаборатория по производству ядовитой жидкости

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На этой же территории был обнаружен схрон с емкостями, содержащими хлорпикрин
На этой же территории был обнаружен схрон с емкостями, содержащими хлорпикрин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сотрудники ФСБ обнаружили кустарную лабораторию по синтезу синильной кислоты. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

«На территории ДНР на оставленных украинскими боевиками позициях в мае 2024 года была обнаружена кустарная лаборатория ВСУ по синтезу синильной кислоты», — рассказал оперативник, передает РИА Новости. Помимо лаборатории, в октябре 2024 года на этой же территории был обнаружен схрон с емкостями, содержащими хлорпикрин — еще одно отравляющее вещество.

Синильная кислота — это бесцветная, очень летучая и ядовитая жидкость с резким неприятным запахом. Она относится к опасным химическим веществам, способным нанести серьезный вред здоровью и жизни человека даже при краткосрочном воздействии. По данным ФСБ, ранее на территории ДНР также был найден схрон с самодельными бомбами для беспилотников, начиненными запрещенным боевым отравляющим веществом — хлорпикрином.

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) сотрудники ФСБ обнаружили кустарную лабораторию по синтезу синильной кислоты. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ. «На территории ДНР на оставленных украинскими боевиками позициях в мае 2024 года была обнаружена кустарная лаборатория ВСУ по синтезу синильной кислоты», — рассказал оперативник, передает РИА Новости. Помимо лаборатории, в октябре 2024 года на этой же территории был обнаружен схрон с емкостями, содержащими хлорпикрин — еще одно отравляющее вещество. Синильная кислота — это бесцветная, очень летучая и ядовитая жидкость с резким неприятным запахом. Она относится к опасным химическим веществам, способным нанести серьезный вред здоровью и жизни человека даже при краткосрочном воздействии. По данным ФСБ, ранее на территории ДНР также был найден схрон с самодельными бомбами для беспилотников, начиненными запрещенным боевым отравляющим веществом — хлорпикрином.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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