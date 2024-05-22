Общественники требуют запретить ношение никаба в России

22 мая 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Алексей Костылев считает правильным запретить ношение никабов в России Фото: Георгий Бергал © URA.RU Ношение никаба (традиционный мусульманский женский головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз — прим. URA.RU) в России должно быть запрещено. В российской традиции ислама не предусмотрено одежды, полностью закрывающей лицо. Об этом заявили общественные деятели. Основатель медиахолдинга Readovka Алексей Костылев уверен, что запрет на ношение никабов — это борьба с радикальным исламизмом. «Никаб должен быть запрещен к ношению в нашей стране. Почему в России мы должны развязывать руки людям, стремящимся к популяризации никаба среди российских мусульман, для которых, кстати, это тоже несвойственная форма одежды? Неужели недостаточно традиционного хиджаба?» — заявил руководитель Российского антиглобалистского движения и член СПЧ Александр Ионов в своем telegram-канале . По его словам, в российской традиции ислама не было одежды, которая бы полностью закрывала лицо, оставляя только глаза. Ионов проанализировал, как татарские, башкирские девушки и чеченки носили одежду до и после революции в 1917 году. По его словам, башкирские девушки предпочитали платки или шапочки, похожие на тюбетейки, а замужние женщины дополняли свой образ шапочкой с накидкой или колпаком под платком. Чеченки выбирали шаровары и туники с длинными рукавами, а замужние женщины дополнительно использовали «чухт» для кос, который прикрывали платком при появлении посторонних. Тогда никаких никабов не было, заявил Ионов. Паранджу на российской территории носили только женщины в Средней Азии во второй половине XIX века, после революции она вышла из употребления. Костылев отметил, что Россия — это многонациональная страна. Поэтому проповедники-экстремисты могут собрать большую группу своих сторонников. По его словам, «взрыв будет похлеще Донбасса». Самое главное сейчас — это не допустить расцвета радикального исламизма, запретив никабы. В своем telegram-канале он уточнил, что вопросы безопасности государства всегда стоят выше отношений с другими странами. Доброволец и художник Антон Беликов заявил, что культурный вопрос сильно обострился в 2014 году. По его словам, культура в современном мире выступает в качестве идеологии. Новость по теме Председатель мусульманской общины: религиозные запреты приводят к вражде «Особенно там, где идеология имеет скрытый, не формализованный в документах характер. Россия — именно такая страна. В этих условиях критически важно осознать простой факт, что культура — это не только Большой Театр, это еще и Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом), „Лето в пионерском галстуке“ (Роскомнадзор проверял книгу на предмет пропаганды запрещенной в России экстремистской организации ЛГБТ — прим. URA.RU)», — заявил Беликов. Поэтому, уверен художник, самое главное здесь — это наладить диалог с разными группами культурного сообщества. Идею продвигать единый нарратив он считает неправильным, его слова передает telegram-канал WarGonzo . Telegram-канал Readovka пишет, что вопрос запрета никаба не должен вызывать такие острые дискуссии, как сейчас. По мнению авторов, никаб запрещен в странах, откуда в основном в РФ едут мигранты-мусульмане, как угроза национальной безопасности. До этого глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что в России стоит запретить ношение никаба. Он отметил, что такая норма действует в некоторых странах Центральной Азии. Одежда, мешающая распознать личность, может повысить риски терроризма, уверен он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ношение никаба (традиционный мусульманский женский головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз — прим. URA.RU) в России должно быть запрещено. В российской традиции ислама не предусмотрено одежды, полностью закрывающей лицо. Об этом заявили общественные деятели. Основатель медиахолдинга Readovka Алексей Костылев уверен, что запрет на ношение никабов — это борьба с радикальным исламизмом. «Никаб должен быть запрещен к ношению в нашей стране. Почему в России мы должны развязывать руки людям, стремящимся к популяризации никаба среди российских мусульман, для которых, кстати, это тоже несвойственная форма одежды? Неужели недостаточно традиционного хиджаба?» — заявил руководитель Российского антиглобалистского движения и член СПЧ Александр Ионов в своем telegram-канале. По его словам, в российской традиции ислама не было одежды, которая бы полностью закрывала лицо, оставляя только глаза. Ионов проанализировал, как татарские, башкирские девушки и чеченки носили одежду до и после революции в 1917 году. По его словам, башкирские девушки предпочитали платки или шапочки, похожие на тюбетейки, а замужние женщины дополняли свой образ шапочкой с накидкой или колпаком под платком. Чеченки выбирали шаровары и туники с длинными рукавами, а замужние женщины дополнительно использовали «чухт» для кос, который прикрывали платком при появлении посторонних. Тогда никаких никабов не было, заявил Ионов. Паранджу на российской территории носили только женщины в Средней Азии во второй половине XIX века, после революции она вышла из употребления. Костылев отметил, что Россия — это многонациональная страна. Поэтому проповедники-экстремисты могут собрать большую группу своих сторонников. По его словам, «взрыв будет похлеще Донбасса». Самое главное сейчас — это не допустить расцвета радикального исламизма, запретив никабы. В своем telegram-канале он уточнил, что вопросы безопасности государства всегда стоят выше отношений с другими странами. Доброволец и художник Антон Беликов заявил, что культурный вопрос сильно обострился в 2014 году. По его словам, культура в современном мире выступает в качестве идеологии. «Особенно там, где идеология имеет скрытый, не формализованный в документах характер. Россия — именно такая страна. В этих условиях критически важно осознать простой факт, что культура — это не только Большой Театр, это еще и Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом), „Лето в пионерском галстуке“ (Роскомнадзор проверял книгу на предмет пропаганды запрещенной в России экстремистской организации ЛГБТ — прим. URA.RU)», — заявил Беликов. Поэтому, уверен художник, самое главное здесь — это наладить диалог с разными группами культурного сообщества. Идею продвигать единый нарратив он считает неправильным, его слова передает telegram-канал WarGonzo. Telegram-канал Readovka пишет, что вопрос запрета никаба не должен вызывать такие острые дискуссии, как сейчас. По мнению авторов, никаб запрещен в странах, откуда в основном в РФ едут мигранты-мусульмане, как угроза национальной безопасности. До этого глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что в России стоит запретить ношение никаба. Он отметил, что такая норма действует в некоторых странах Центральной Азии. Одежда, мешающая распознать личность, может повысить риски терроризма, уверен он.