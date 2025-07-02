В Екатеринбурге на улице Вайнера можно встретить не только танцующих подростков, поющих курьеров и аниматоров, но и прилавки с необычными видами мороженого. В рамках еженедельной рубрики «Проверено на себе» мы вместе с фотографом отправились на главную пешеходную улицу города, попробовали популярный винный десерт и не только.
Гранулированное мороженое
Всего на Вайнера есть две точки: в одной помимо мороженого продают дымные лимонады. Но их мы попробуем в следующий раз. На выбор представлено несколько вкусов — сахарная вата, клубника со сливками, бабл-гам, ваниль и другие. Особенной популярностью пользуется мороженое «Черничный чизкейк», именно его мы и попросили положить в стаканчик, однако в наличии этого вкуса не оказалось.
Одна порция — 150 граммов — стоит 250 рублей. Примечательно, что на вывесках и в бумажном варианте меню не указана цена, ее узнать удалось, только уточнив у продавца. «Такие гранулы делают с помощью жидкого азота», — пояснили нам. Вкус мороженого нас не удивил, но текстура оказалась необычной: похоже на зернистый творог, но цветной и с запахом бабл-гама.
Каков наш вердикт? Ставим пять из десяти за идею и внешний вид, но стоимость и вкусовые качества нас не поразили. В качестве гурманского аттракциона один раз это мороженое попробовать точно стоит.
Мороженое 18+
Фишка этого десерта — алкоголь в составе. Чаще всего, по словам продавца, берут вкусы: «Малиновый закат» (с джином), «Зеленая миля» (с абсентом и ликером Куантро) и «Мужские слезы» (с красным полусладким вином). Именно последний мы и решили купить. Один шарик стоит 250 рублей, его можно положить в стаканчик или вафельный рожок. Мы предпочли рожок.
Стоимость мороженого также предварительно пришлось узнать у продавца, так как она нигде не указана. Одна порция умещается на дне рожка, поэтому, если захочется полностью его заполнить, понадобится минимум три шарика и 750 рублей.
Текстура мороженого оказалась плотной. На вкус — очень сливочно, и нам даже удалось услышать винный запах. Как итог, тоже попробовать можно, однако некоторых покупателей может оттолкнуть размер порции и цена за нее. Ставим шесть из десяти.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что такое мороженое имеет место быть. Гуляя по знаменитой улице в жаркий день, туристов заинтересует что-то новенькое, и они попробуют.
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