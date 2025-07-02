В Челябинске пять дней разыскивают пропавшую девочку. Фото

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В последний раз подростка видели на улице Куйбышева (фото из архива)
В последний раз подростка видели на улице Куйбышева (фото из архива) Фото:

В Челябинске пропала 14-летняя девочка. Подростка разыскивают пятый день. Об этом сообщает «Легион-СПАС». 

«Внимание, в Челябинске пропала 14-летняя Дарья Новикова. 27 июля 2025 года она ушла с улицы Куйбышева, дом 27. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — пишут поисковики в своей группе в «ВКонтакте» «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск».

Отмечается, что рост пропавшей 164 сантиметра, худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы темно-русые, длинные. Особые приметы — родинка в области скул. Была одета в черную футболку, черные джинсы и кроссовки бордового цвета.

Подросток пропала 27 июня
Подросток пропала 27 июня
Фото:

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В Челябинске пропала 14-летняя девочка. Подростка разыскивают пятый день. Об этом сообщает «Легион-СПАС».  «Внимание, в Челябинске пропала 14-летняя Дарья Новикова. 27 июля 2025 года она ушла с улицы Куйбышева, дом 27. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — пишут поисковики в своей группе в «ВКонтакте» «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск». Отмечается, что рост пропавшей 164 сантиметра, худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы темно-русые, длинные. Особые приметы — родинка в области скул. Была одета в черную футболку, черные джинсы и кроссовки бордового цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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