В Челябинске пропала 14-летняя девочка. Подростка разыскивают пятый день. Об этом сообщает «Легион-СПАС».
«Внимание, в Челябинске пропала 14-летняя Дарья Новикова. 27 июля 2025 года она ушла с улицы Куйбышева, дом 27. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — пишут поисковики в своей группе в «ВКонтакте» «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск».
Отмечается, что рост пропавшей 164 сантиметра, худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы темно-русые, длинные. Особые приметы — родинка в области скул. Была одета в черную футболку, черные джинсы и кроссовки бордового цвета.
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