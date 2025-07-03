Новый раунд переговоров с Украиной и сокращение оружия для Киева: о чем говорил Песков 3 июля

Кремль не видит препятствий для следующего раунда переговоров с Украиной, но его сроки пока не определены — стороны продолжают процедуры согласования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что без завершения этих процедур третья встреча в Стамбуле не состоится. Также Песков дал комментарии по проекту меморандума с предложением об амнистии, поставкам оружия Киеву и планам российского лидера Владимира Путина на ближайшие дни. Главные заявления пресс-секретаря 3 июля — в материале URA.RU.
График президента: форум АСИ и международный разговор
У Владимира Путина 3 июля посвящено работе с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Как сообщил Песков, глава государства примет участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени». Также выступят гендиректор АСИ Светлана Чупшева и председатель экспертного совета агентства Игорь Шувалов.
«Форум обещает быть интересным и насыщенным», — отметил пресс-секретарь. Помимо публичной части, в Кремле у президента запланированы непубличные встречи. Ближе к вечеру ожидается международный телефонный разговор, подробности которого станут известны после 18:00–19:00 по мск.
Новые переговоры в Стамбуле: «затыков» нет
Песков также прокомментировал задержку с согласованием нового раунда стамбульских переговоров между Россией и Украиной. По его словам, серьезных препятствий нет — стороны просто ожидают согласования сроков.
«Затыков там нет. Просто нужно завершить все процедуры. Каждая из сторон ждет предложений по датам», — пояснил он.
Переговоры с Украиной: не для публичного обсуждения
Отвечая на вопрос о содержании российского проекта меморандума, в частности о взаимной амнистии политических заключенных и освобождении гражданских лиц, Песков заявил, что Кремль не намерен обсуждать детали через СМИ. «Мы не обсуждаем публично меморандум и его содержание. С украинской стороной это еще даже не обсуждалось. Обсуждение через СМИ может только навредить процессу», — подчеркнул он.
Ситуация с оружием США для Украины: «чем меньше ракет — тем ближе конец СВО»
Кремль внимательно следит за публикациями, касающимися сокращения поставок американского оружия Киеву. Песков подчеркнул, что западная промышленность не справляется с темпами производства, особенно на фоне параллельных поставок Израилю.
«Есть определенные проблемы. Но, как мы говорили вчера: чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе завершение специальной военной операции», — отметил представитель Кремля.
Телеграмма Трампу на День независимости
В США 4 июля отмечается День независимости, и журналисты поинтересовались, планирует ли Владимир Путин направить поздравление президенту США Дональду Трампу или провести с ним разговор. Песков ответил, что Кремль не анонсирует подобных контактов заранее. «Мы сообщим по факту, когда и если это произойдет», — заключил он.
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