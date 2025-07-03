Новый раунд переговоров с Украиной и сокращение оружия для Киева: о чем говорил Песков 3 июля

Песков: третий раунд не состоится, пока не пройдут процедуры согласования
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Песков заявил, что публичное обсуждение меморандума по Украине может помешать переговорам
Песков заявил, что публичное обсуждение меморандума по Украине может помешать переговорам Фото:

Кремль не видит препятствий для следующего раунда переговоров с Украиной, но его сроки пока не определены — стороны продолжают процедуры согласования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что без завершения этих процедур третья встреча в Стамбуле не состоится. Также Песков дал комментарии по проекту меморандума с предложением об амнистии, поставкам оружия Киеву и планам российского лидера Владимира Путина на ближайшие дни. Главные заявления пресс-секретаря 3 июля — в материале URA.RU.

График президента: форум АСИ и международный разговор

У Владимира Путина 3 июля посвящено работе с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Как сообщил Песков, глава государства примет участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени». Также выступят гендиректор АСИ Светлана Чупшева и председатель экспертного совета агентства Игорь Шувалов.

«Форум обещает быть интересным и насыщенным», — отметил пресс-секретарь. Помимо публичной части, в Кремле у президента запланированы непубличные встречи. Ближе к вечеру ожидается международный телефонный разговор, подробности которого станут известны после 18:00–19:00 по мск.

Новые переговоры в Стамбуле: «затыков» нет

Стороны согласовывают все детали для продолжения переговоров, заявил Песков
Стороны согласовывают все детали для продолжения переговоров, заявил Песков
Фото:

Песков также прокомментировал задержку с согласованием нового раунда стамбульских переговоров между Россией и Украиной. По его словам, серьезных препятствий нет — стороны просто ожидают согласования сроков.

«Затыков там нет. Просто нужно завершить все процедуры. Каждая из сторон ждет предложений по датам», — пояснил он.

Переговоры с Украиной: не для публичного обсуждения

Отвечая на вопрос о содержании российского проекта меморандума, в частности о взаимной амнистии политических заключенных и освобождении гражданских лиц, Песков заявил, что Кремль не намерен обсуждать детали через СМИ. «Мы не обсуждаем публично меморандум и его содержание. С украинской стороной это еще даже не обсуждалось. Обсуждение через СМИ может только навредить процессу», — подчеркнул он.

Ситуация с оружием США для Украины: «чем меньше ракет — тем ближе конец СВО»

Кремль внимательно следит за публикациями, касающимися сокращения поставок американского оружия Киеву. Песков подчеркнул, что западная промышленность не справляется с темпами производства, особенно на фоне параллельных поставок Израилю.

«Есть определенные проблемы. Но, как мы говорили вчера: чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе завершение специальной военной операции», — отметил представитель Кремля.

Кремль сообщит о новом разговоре Путина и Трампа по факту
Кремль сообщит о новом разговоре Путина и Трампа по факту
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Телеграмма Трампу на День независимости

В США 4 июля отмечается День независимости, и журналисты поинтересовались, планирует ли Владимир Путин направить поздравление президенту США Дональду Трампу или провести с ним разговор. Песков ответил, что Кремль не анонсирует подобных контактов заранее. «Мы сообщим по факту, когда и если это произойдет», — заключил он.

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Кремль не видит препятствий для следующего раунда переговоров с Украиной, но его сроки пока не определены — стороны продолжают процедуры согласования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что без завершения этих процедур третья встреча в Стамбуле не состоится. Также Песков дал комментарии по проекту меморандума с предложением об амнистии, поставкам оружия Киеву и планам российского лидера Владимира Путина на ближайшие дни. Главные заявления пресс-секретаря 3 июля — в материале URA.RU. График президента: форум АСИ и международный разговор У Владимира Путина 3 июля посвящено работе с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Как сообщил Песков, глава государства примет участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени». Также выступят гендиректор АСИ Светлана Чупшева и председатель экспертного совета агентства Игорь Шувалов. «Форум обещает быть интересным и насыщенным», — отметил пресс-секретарь. Помимо публичной части, в Кремле у президента запланированы непубличные встречи. Ближе к вечеру ожидается международный телефонный разговор, подробности которого станут известны после 18:00–19:00 по мск. Новые переговоры в Стамбуле: «затыков» нет Песков также прокомментировал задержку с согласованием нового раунда стамбульских переговоров между Россией и Украиной. По его словам, серьезных препятствий нет — стороны просто ожидают согласования сроков. «Затыков там нет. Просто нужно завершить все процедуры. Каждая из сторон ждет предложений по датам», — пояснил он. Переговоры с Украиной: не для публичного обсуждения Отвечая на вопрос о содержании российского проекта меморандума, в частности о взаимной амнистии политических заключенных и освобождении гражданских лиц, Песков заявил, что Кремль не намерен обсуждать детали через СМИ. «Мы не обсуждаем публично меморандум и его содержание. С украинской стороной это еще даже не обсуждалось. Обсуждение через СМИ может только навредить процессу», — подчеркнул он. Ситуация с оружием США для Украины: «чем меньше ракет — тем ближе конец СВО» Кремль внимательно следит за публикациями, касающимися сокращения поставок американского оружия Киеву. Песков подчеркнул, что западная промышленность не справляется с темпами производства, особенно на фоне параллельных поставок Израилю. «Есть определенные проблемы. Но, как мы говорили вчера: чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе завершение специальной военной операции», — отметил представитель Кремля. Телеграмма Трампу на День независимости В США 4 июля отмечается День независимости, и журналисты поинтересовались, планирует ли Владимир Путин направить поздравление президенту США Дональду Трампу или провести с ним разговор. Песков ответил, что Кремль не анонсирует подобных контактов заранее. «Мы сообщим по факту, когда и если это произойдет», — заключил он.
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