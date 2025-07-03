Песков ответил на вопрос URA.RU о новом разговоре Путина и Трампа

Песков: Кремль сообщит о новом разговоре Путина и Трампа по факту
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков не стал раскрывать, планирует ли президент Владимир Путин позвонить Дональду Трампу 4 июля
Дмитрий Песков не стал раскрывать, планирует ли президент Владимир Путин позвонить Дональду Трампу 4 июля Фото:

Кремль своевременно проинформирует о новых контактах между Россией и США на высшем уровне. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, планирует ли Владимир Путин позвонить Дональду Трампу в День независимости США.

«Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры. Мы сообщим по факту, когда и если это произойдет», — заявил Песков.

День независимости США отмечается 4 июля. В этот день в 1776 году была принята декларация, которая провозгласила независимость Штатов от Великобритании. Последний разговор Путина и Трампа прошел 14 июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кремль своевременно проинформирует о новых контактах между Россией и США на высшем уровне. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, планирует ли Владимир Путин позвонить Дональду Трампу в День независимости США. «Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры. Мы сообщим по факту, когда и если это произойдет», — заявил Песков. День независимости США отмечается 4 июля. В этот день в 1776 году была принята декларация, которая провозгласила независимость Штатов от Великобритании. Последний разговор Путина и Трампа прошел 14 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...