Песков ответил на вопрос URA.RU о новом разговоре Путина и Трампа

Кремль своевременно проинформирует о новых контактах между Россией и США на высшем уровне. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, планирует ли Владимир Путин позвонить Дональду Трампу в День независимости США.
«Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры. Мы сообщим по факту, когда и если это произойдет», — заявил Песков.
День независимости США отмечается 4 июля. В этот день в 1776 году была принята декларация, которая провозгласила независимость Штатов от Великобритании. Последний разговор Путина и Трампа прошел 14 июня.
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