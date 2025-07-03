В Кремле отреагировали на сообщение о том, что США прекратили поставки оружия Украине

Россия внимательно следит за ситуацией с поставками оружия Киеву. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отнеслись к прекращению поставок американского оружия на Украину.
«По всей видимости, просто не успевает промышленность (американская. — Прим. ред.) производить ракеты в необходимом количестве. Тем более, очень много поставок очевидно было и в Израиль, и на Украину они продолжаются. Поэтому определенные проблемы в этом плане есть. Мы наблюдаем внимательно», — заявил Песков, подчеркнув, что чем меньше ракет поступает на Украину, тем ближе конец СВО.
Ранее журнал Economist сообщил, что Штаты полностью прекратили поставки оружия на Украину. Журналисты привели мнение украинских официальных лиц, которые считают, что Дональд Трамп таким образом хочет добиться уступок со стороны Киева. В конгрессе США запросили экстренный брифинг по этой ситуации. В Польше 2 июля груз с американскими боеприпасами уже был готов к отправке на Украину, но его решили вернуть в США.
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