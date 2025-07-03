Песков ответил на вопрос о недавнем предложении России к Украине

Песков: содержание меморандума с Украиной не будет обсуждаться
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Обсуждение меморандума через СМИ не будет производиться, чтобы не навредить отношениям России и Украины, заявил Песков
Обсуждение меморандума через СМИ не будет производиться, чтобы не навредить отношениям России и Украины, заявил Песков Фото:

На вопрос журналиста про российское предложение Украине о взаимной амнистии политзаключенных, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил, что содержание меморандума публично не будет обсуждено, особенно, если он не согласован с Украиной. 

«Мы не обсуждаем публично меморандумы и содержание меморандума которое еще даже не обсуждали с украинской стороной», — заявил Песков. Также он отметил, что публичное обсуждение меморандума через СМИ может только навредить процессу.

Ранее Россия в своем меморандуме к Украине предложила взаимную амнистию политзаключенных. В то же входило и освобождение удерживаемых гражданских лиц.

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На вопрос журналиста про российское предложение Украине о взаимной амнистии политзаключенных, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил, что содержание меморандума публично не будет обсуждено, особенно, если он не согласован с Украиной.  «Мы не обсуждаем публично меморандумы и содержание меморандума которое еще даже не обсуждали с украинской стороной», — заявил Песков. Также он отметил, что публичное обсуждение меморандума через СМИ может только навредить процессу. Ранее Россия в своем меморандуме к Украине предложила взаимную амнистию политзаключенных. В то же входило и освобождение удерживаемых гражданских лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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