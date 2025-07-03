Песков ответил на вопрос о недавнем предложении России к Украине

На вопрос журналиста про российское предложение Украине о взаимной амнистии политзаключенных, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил, что содержание меморандума публично не будет обсуждено, особенно, если он не согласован с Украиной.
«Мы не обсуждаем публично меморандумы и содержание меморандума которое еще даже не обсуждали с украинской стороной», — заявил Песков. Также он отметил, что публичное обсуждение меморандума через СМИ может только навредить процессу.
Ранее Россия в своем меморандуме к Украине предложила взаимную амнистию политзаключенных. В то же входило и освобождение удерживаемых гражданских лиц.
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