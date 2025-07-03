«Затыков нет»: в Кремле объяснили, почему не начинается третий раунд переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров не начнется, пока не будут пройдены все процедуры согласования, заявил Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил причину отсутствия третьего раунда переговоров РФ и Украины. Произошло это во время диалога с журналистами.
«Нет затыков. Просто нужно завершить все процедуры согласования», — заявил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что новый раунд переговоров будет согласован в ближайшее время. Предыдущий раунд переговоров Российской Федерации и Украины прошел 2 июня 2025 года в Стамбуле.
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