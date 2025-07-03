«Затыков нет»: в Кремле объяснили, почему не начинается третий раунд переговоров России и Украины

Песков: третий раунд не состоится, пока не пройдут процедуры согласования
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Третий раунд переговоров не начнется, пока не будут пройдены все процедуры согласования, заявил Дмитрий Песков
Третий раунд переговоров не начнется, пока не будут пройдены все процедуры согласования, заявил Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил причину отсутствия третьего раунда переговоров РФ и Украины. Произошло это во время диалога с журналистами.

«Нет затыков. Просто нужно завершить все процедуры согласования», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что новый раунд переговоров будет согласован в ближайшее время. Предыдущий раунд переговоров Российской Федерации и Украины прошел 2 июня 2025 года в Стамбуле.

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил причину отсутствия третьего раунда переговоров РФ и Украины. Произошло это во время диалога с журналистами. «Нет затыков. Просто нужно завершить все процедуры согласования», — заявил Песков. Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что новый раунд переговоров будет согласован в ближайшее время. Предыдущий раунд переговоров Российской Федерации и Украины прошел 2 июня 2025 года в Стамбуле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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