Летчик с Кубани, собиравший деньги для ВСУ, осужден на 12 лет

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В России мужчине назначили наказание за госизмену
В России мужчине назначили наказание за госизмену Фото:

Ростовский областной суд вынес приговор летчику гражданской авиации ЮФО Сергею Самойлову, признав его виновным в государственной измене за финансирование Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Согласно решению суда, Самойлову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда от 4 июня 2025 года о признании виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России командира воздушного судна одного из объектов гражданской авиации ЮФО Самойлова Сергея Николаевича, 1968 года рождения. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении суда. Цитату приводит РИА Новости.

Как сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю, Самойлов был задержан после того, как сотрудники спецслужб выявили его связь с лицом, занимающимся сбором средств для ВСУ. Осужденный осуществил перевод денежных средств через интернет-обменник и криптовалюту по предоставленным реквизитам. В дополнение к тюремному заключению, Самойлову также назначено ограничение свободы на срок один год и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее по аналогичной статье 275 УК РФ был осужден бывший полицейский из Москвы, который получил 16 лет лишения свободы за совершение диверсии по заданию украинских спецслужб и сотрудничество с иностранным государством. Его приговор, вынесенный Челябинским областным судом в декабре 2024 года, был оставлен в силе апелляционной инстанцией.

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Ростовский областной суд вынес приговор летчику гражданской авиации ЮФО Сергею Самойлову, признав его виновным в государственной измене за финансирование Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Согласно решению суда, Самойлову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. «Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда от 4 июня 2025 года о признании виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России командира воздушного судна одного из объектов гражданской авиации ЮФО Самойлова Сергея Николаевича, 1968 года рождения. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении суда. Цитату приводит РИА Новости. Как сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю, Самойлов был задержан после того, как сотрудники спецслужб выявили его связь с лицом, занимающимся сбором средств для ВСУ. Осужденный осуществил перевод денежных средств через интернет-обменник и криптовалюту по предоставленным реквизитам. В дополнение к тюремному заключению, Самойлову также назначено ограничение свободы на срок один год и штраф в размере 200 тысяч рублей. Ранее по аналогичной статье 275 УК РФ был осужден бывший полицейский из Москвы, который получил 16 лет лишения свободы за совершение диверсии по заданию украинских спецслужб и сотрудничество с иностранным государством. Его приговор, вынесенный Челябинским областным судом в декабре 2024 года, был оставлен в силе апелляционной инстанцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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