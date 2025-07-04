Летчик с Кубани, собиравший деньги для ВСУ, осужден на 12 лет

Ростовский областной суд вынес приговор летчику гражданской авиации ЮФО Сергею Самойлову, признав его виновным в государственной измене за финансирование Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Согласно решению суда, Самойлову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
«Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда от 4 июня 2025 года о признании виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России командира воздушного судна одного из объектов гражданской авиации ЮФО Самойлова Сергея Николаевича, 1968 года рождения. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении суда. Цитату приводит РИА Новости.
Как сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю, Самойлов был задержан после того, как сотрудники спецслужб выявили его связь с лицом, занимающимся сбором средств для ВСУ. Осужденный осуществил перевод денежных средств через интернет-обменник и криптовалюту по предоставленным реквизитам. В дополнение к тюремному заключению, Самойлову также назначено ограничение свободы на срок один год и штраф в размере 200 тысяч рублей.
Ранее по аналогичной статье 275 УК РФ был осужден бывший полицейский из Москвы, который получил 16 лет лишения свободы за совершение диверсии по заданию украинских спецслужб и сотрудничество с иностранным государством. Его приговор, вынесенный Челябинским областным судом в декабре 2024 года, был оставлен в силе апелляционной инстанцией.
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